Санкции против россии - экспорте российской мебели существенно упал

Доход сократился по сравнению с предыдущим годом на 39%

В россии в 2022 году из-за западных санкций экспорт мебели существенно упал. Доход сократился по сравнению с предыдущим годом на 39%, до 29,5 миллиарда рублей.

Об этом свидетельствует информация Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности, пишет "Коммерсант".

Какие изменения произошли в отрасли

Как отмечается, в 2021 году россия экспортировала около 16% всей мебели, произведенной в стране, а в 2022 году объемы продаж сократились вдвое. Из-за снижения объемов поставок мебели за границу производители потеряли около 18 млрд рублей.

Импорт мебели в россию в прошлом году упал на 44%, до 103,4 млрд рублей. Европейскую мебель стали завозить на 20% меньше, доля сократилась до 30%. Так, поставки из стран, поддержавших санкции против россии, в том числе из Италии, Германии, Испании и Румынии, составили 30 млрд рублей. Доля китайской и белорусской мебели в прошлом году выросла до 70%.

"На статистику совокупной экспортной выручки негативно повлияло сворачивание российского бизнеса шведской IKEA, поставлявшей за границу значительную часть производимой в россии готовой продукции. Но главной причиной являются санкции ЕС, которые закрыли европейский рынок для российских мебельных компаний", — отмечают в Ассоциации.

Что еще стоит знать

Напомним, Совет ЕС решил продлить санкции против россии, введенные после признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ограничение продлено до 24 февраля 2024 года.

По прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.