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Війна, розв'язана в Україні, коштуватиме економіці росії 190 млрд доларів, — Bloomberg

17 лютого 2023 11:07
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Війна, розв'язана в Україні, коштуватиме економіці росії 190 млрд доларів
Стільки втратить країна-агресор до 2026 року
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Економіці росії повномасштабне вторгнення в Україну коштуватиме втратою 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року. Це приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

Про це повідомляють аналітики агенції Bloomberg.

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Погіршення економічних показників

"Економіка, яку російський президент Володимир Путін колись хотів зробити однією з п’яти найбільших у світі, має намір втратити 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією", — пише агенція.

У 2022 році росія реєструвала третій квартал поспіль спад. Він за весь рік був незначною частиною майже 10%-го падіння, яке передбачалося через місяць після вторгнення. Центробанк оцінив торішнє падіння у 2,5%.

Тоді як на думку аналітиків, опитаних Bloomberg, спад, ймовірно, посилився в минулому кварталі в річному вимірі, і може бути ще гіршим на початку цього року. Згідно з опитуванням Bloomberg, дані будуть найрізкішим падінням з часів розпалу глобальної пандемії, що свідчать про падіння ВВП на 4,6% у річному вимірі в четвертому кварталі.

Дія санкцій на економіку рф

Санкції не поширювалися на основні товари російського експорту, життєво важливі для світових ринків, такі як нафта і газ, сільськогосподарська продукція, лише в останні кілька місяців були додані деякі обмеження на енергоносії.

"Тим не менш, продемонстрована наразі стійкість свідчить про багаторічні зусилля технократів, близьких до путіна, для захистити економіку від зриву за допомогою політики, яка приховувала надприбуткові доходи від енергії та намагалася зробити Росію менш залежною від деяких видів імпорту", — зазначила агенція.

Зараз на карту поставлено здатність кремля підтримувати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, продовжуючи розподіляти ресурси, але не протиставляючи населення, яке дедалі більше хвилюється за свій фінансовий добробут. Цього року робота стане лише важчою, оскільки уряд намагається запобігти падінню нафтових доходів і нарощує витрати на соціальні програми в той час, коли мобілізація сотень тисяч чоловіків руйнує ринок праці.

Країни, на частку яких припадає понад 30% світового ВВП, підтримували торговельні зв’язки та утримувалися від засудження вторгнення, що дозволило росії відновити ланцюжки поставок і боротися з економічною ізоляцією. Проте подальші санкції проявлять себе у перспективі, запевняють аналітики.

"Зменшення імпорту технологій скорочує потенціал зростання економіки в довгостроковій перспективі, а не призводить до одноразового спаду, який матеріалізується протягом одного року", — заявили в BCS Financial Group.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що десятий пакет санкцій ЄС буде готовий у середині лютого. Вони вдарять по російському військово-промисловому комплексу. Планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків.

Додамо, що Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше обмеження запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.

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