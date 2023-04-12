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Санкции против рф и новый пакет помощи: итоги визита Шмыгаля в Канаду

12 апреля 2023 09:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Санкции против рф и новый пакет помощи — итоги визита Шмыгаля в Канаду
Денис Шмыгаль и Джастин Трюдо. Фото: t.me/Denys_Smyhal
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об итогах своего визита в Канаду. Глава правительства провел встречи с канадскими чиновниками, по результатам которых были приняты важные для Украины решения.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

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Соглашение о свободной торговле

Как отметил премьер, договорено об обновлении Соглашения о свободной торговле, которое открывает новые возможности для бизнеса и создания производств в Украине. О завершении соответствующих переговоров подписали декларацию с премьером Джастином Трюдо.

Новый пакет военной помощи

Канада сообщила о предоставлении нового пакета военной помощи. Речь идет о передаче украинской армии 21 тысячи штурмовых винтовок, 38 пулеметов и около 2,4 млн патронов.

Санкции против рф

Канада ввела очередной пакет ограничений против российских компаний и некоторых лиц. В частности, санкции были распространены на компанию "Волга-Днепр", самолет АН-124 которой был заблокирован в Канаде. Ожидается, что в дальнейшем состоится конфискация "Руслана" и других активов, передача их Украине.

"Продуктивные встречи с премьером Джастином Трюдо, вице-премьером Христей Фриланд, главами МИД и Минобороны Канады, представителями деловых кругов и пенсионных фондов Канады. Работаем дальше. Привлекаем как можно больше поддержки для нашей победы, восстановления и послевоенного развития Украины", — добавил Денис Шмыгаль.

Что еще известно

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках своего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса в Торонто. В ходе встречи он призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства.

Напомним, сейчас Денис Шмыгаль находится в Вашингтоне. Ожидается, что чиновник примет участие в весенней встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

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