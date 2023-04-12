Санкции против рф и новый пакет помощи: итоги визита Шмыгаля в Канаду
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об итогах своего визита в Канаду. Глава правительства провел встречи с канадскими чиновниками, по результатам которых были приняты важные для Украины решения.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.
Результаты работы правительственной команды в Канаде
Соглашение о свободной торговле
Как отметил премьер, договорено об обновлении Соглашения о свободной торговле, которое открывает новые возможности для бизнеса и создания производств в Украине. О завершении соответствующих переговоров подписали декларацию с премьером Джастином Трюдо.
Новый пакет военной помощи
Канада сообщила о предоставлении нового пакета военной помощи. Речь идет о передаче украинской армии 21 тысячи штурмовых винтовок, 38 пулеметов и около 2,4 млн патронов.
Санкции против рф
Канада ввела очередной пакет ограничений против российских компаний и некоторых лиц. В частности, санкции были распространены на компанию "Волга-Днепр", самолет АН-124 которой был заблокирован в Канаде. Ожидается, что в дальнейшем состоится конфискация "Руслана" и других активов, передача их Украине.
"Продуктивные встречи с премьером Джастином Трюдо, вице-премьером Христей Фриланд, главами МИД и Минобороны Канады, представителями деловых кругов и пенсионных фондов Канады. Работаем дальше. Привлекаем как можно больше поддержки для нашей победы, восстановления и послевоенного развития Украины", — добавил Денис Шмыгаль.
Что еще известно
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках своего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса в Торонто. В ходе встречи он призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства.
Напомним, сейчас Денис Шмыгаль находится в Вашингтоне. Ожидается, что чиновник примет участие в весенней встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).