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Санкції проти рф та новий пакет допомоги: підсумки візиту Шмигаля у Канаду

12 квітня 2023 09:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Санкції проти рф та новий пакет допомоги — підсумки візиту Шмигаля у Канаду
Денис Шмигаль та Джастін Трюдо. Фото: t.me/Denys_Smyhal
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підсумки свого візиту до Канади. Глава уряду провів зустрічі з канадськими високопосадовцями, за результатом яких було ухвалено важливі для України рішення.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

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Угода про вільну торгівлю

Як зазначив прем'єр, домовлено про оновлення Угоди про вільну торгівлю, яка відкриває нові можливості для бізнесу та для створення виробництв в Україні. Про завершення відповідних переговорів підписали декларацію з прем’єром Джастіном Трюдо.

Новий пакет військової допомоги

Канада повідомила про надання нового пакету військової допомоги. Йдеться про передачу українській армії 21 тисячі штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та близько 2,4 млн патронів.

Санкції проти рф

Окрім того, Канада ввела черговий пакет обмежень проти російських компаній та деяких осіб. Зокрема, санкції поширили на компанію "Волга-Днепр", літак АН-124 якої був заблокований у Канаді. Очікується, що надалі відбудеться конфіскація "Руслану" та інших активів, передача їх Україні.

"Продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади, представниками ділових кіл та пенсійних фондів Канади. Працюємо далі. Залучаємо якнайбільше підтримки для нашої перемоги, відбудови та післявоєнного розвитку України", — додав Денис Шмигаль.

Що ще відомо

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль у рамках свого візиту до Канади зустрівся з представниками канадського бізнесу в Торонто. Під час зустрічі він закликав підприємців інвестувати в Україну і долучатися до відновлення нашої держави.

Нагадаємо, зараз Денис Шмигаль перебуває у Вашингтоні. Очікується, що посадовець візьме участь у весняній зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ).

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