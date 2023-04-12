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Український прем'єр прибув у Вашингтон на зустріч МВФ

12 квітня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Шмигаль прибув у Вашингтон на зустріч МВФ — деталі
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув у Вашингтон. Очікується, що посадовець візьме участь у весняній зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ).

Про це пише видання The Hill.

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Весняні зустрічі МВФ та СБ

Глава українського уряду візьме участь у зустрічі двох ключових світових фінустанов. Прем’єр має намір згуртувати країни-партнери для надання фінансової економічної підтримки, яка є вкрай важливою для України, особливо для військової сфери.

Зокрема, економічна допомога передбачає виплату заробітних плат українським вчителям, медикам, пенсіонерам, спрямована на відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої через російські ракетні атаки.

10 квітня у столиці США стартували тижневі Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Зокрема, на них йтиметься про усунення слабких місць у застосованих санкціях проти росії.

Сторони обміняються найкращими практиками щодо запобігання будь-яким способам рф і компаній обійти санкції. Мова про те, що попри жорсткі санкції, рф все одно прагне переорієнтовувати торговельні шляхи та купувати те, що їй потрібно, зокрема, для війни проти України. Це країна робить здебільшого через сусідні країни або більш "поблажливі" юрисдикції, такі як ОАЕ чи Туреччину.

Що ще варто знати

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль у рамках свого візиту до Канади зустрівся з представниками канадського бізнесу в Торонто. Під час зустрічі він закликав підприємців інвестувати в Україну і долучатися до відновлення нашої держави.

Нагадаємо, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни з росією.

Днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

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