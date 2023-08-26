Санкции в действии: РФ столкнулась с рекордным падением добычи газа

Добыча газа в РФ. Фото: росСМИ

В прошлом году добыча газа российским "Газпромом" составила всего 412,6 млрд кубометров. Это на 20% меньше, чем в 2021 году. В общей сложности ежегодное снижение составляет около 103 млрд куб. м. Это самые большие показатели падения добычи газа в истории "Газпрома".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

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Добыча газа в РФ падает

Сейчас единственный крупный покупатель — Китай — покупает газ с большими скидками. Проблема для РФ состоит в том, что поставки быстро увеличить невозможно. Пропускная возможность ограничена. Падение доходов РФ из-за сокращения поставок газа уже происходит.

Россия будет пытаться увеличить внутреннее потребление (часть регионов до сих пор не газифицирована). Однако цены на внутреннем рынке ниже, поэтому это не позволит сохранить прежнюю прибыль.

К примеру, чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41% — до 13,1 млрд долларов с 22,37 млрд долларов в 2021 году. При этом выручка (все деньги, которые получит за проданный газ компания без учета расходов на добычу, транспортировку) от поставок в Европу 2023 года упадет вчетверо до 30 млрд долларов.

Снижение прибыли влияет на добычу

Падение прибыли также отражается на объемах добычи. Почти треть добываемого газа идет на экспорт. По предварительным оценкам Oxford Institute for Energy Studies, добыча газа в России в 2022 году составила 672,6 млрд куб. м (с учетом всех добывающих компаний, в том числе и "Газпрома"), что на 90,2 млрд куб. м (11,8%) ниже уровня 2021-го.

"Это самый большой спад производства в годовом исчислении с 1990 года на национальном уровне. Второй самый большой, 81 млрд кубометров, произошел в 2009 году после мирового финансового кризиса и рецессии, когда Европа сократила свои заявки на российский газ и внутренняя экономика России вошла в глубокую рецессию", — говорится в публикации Oxford Institute for Energy Studies.

Напомним, по информации издания Politico, ЕС продолжает отход от российской энергетической зависимости. Увеличение запасов газа в ЕС заставляет Кремль пытаться "залатать дыру" в своих финансах, образовавшуюся после решения отключить европейских потребителей после полномасштабного вторжения в Украину.