Санкції в дії: РФ зіштовхнулася з рекордним падінням видобутку газу

Видобуток газу в РФ. Фото: росЗМІ

Минулого року видобуток газу російським "Газпромом" склав лише 412,6 млрд кубометрів. Це на 20% менше, ніж 2021 року. Загалом щорічне зниження становить близько 103 млрд куб. м. Це найбільші показники падіння видобутку газу в історії "Газпрому".

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

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Зараз єдиний великий покупець — Китай — купує газ із великими знижками. Проблема для РФ полягає в тому, що постачання швидко збільшити неможливо. Пропускна можливість обмежена. Падіння доходів РФ через скорочення постачання газу вже відбувається.

Росія намагатиметься збільшити внутрішнє споживання (частина регіонів досі не газифікована). Однак ціни на внутрішньому ринку нижчі, тому це не дасть змогу зберегти колишній прибуток.

Наприклад, чистий прибуток "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік знизився на 41% — до 13,1 млрд доларів з 22,37 млрд доларів у 2021 році. При цьому виторг (усі гроші, які отримає за проданий газ компанія без урахування витрат на видобуток, транспортування) від постачання до Європи 2023 року впаде вчетверо, до 30 млрд доларів.

Зниження прибутку впливає на видобуток

Падіння прибутку також позначається на обсягах видобутку. Майже третина газу, що видобувається, йде на експорт. За попередніми оцінками Oxford Institute for Energy Studies, видобуток газу в Росії в 2022 році склав 672,6 млрд куб. м (з урахуванням усіх видобувних компаній, зокрема і "Газпрому"), що на 90,2 млрд куб. м (11,8%) нижче за рівень 2021-го.

"Це найбільший спад виробництва в річному вирахуванні з 1990 року на національному рівні. Другий найбільший, 81 млрд кубометрів, стався в 2009 році після світової фінансової кризи та рецесії, коли Європа скоротила свої заявки на російський газ і внутрішня економіка Росії увійшла в глибоку рецесію", — йдеться у публікації Oxford Institute for Energy Studies.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, ЄС продовжує свій відхід від російської енергетичної залежності. Збільшення запасів газу в ЄС змушує Кремль намагатися "залатати діру" у своїх фінансах, що утворилася після рішення відключити європейських споживачів після повномасштабного вторгнення в Україну.