В странах этих регионов растет спрос на "черное золото"

С апреля текущего года страны Азии и Европы будут платить больше за сырую нефть из Саудовской Аравии. В этих регионах растет спрос на ресурс.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Какая ситуация на рынке "черного золота"

Как отмечают аналитики агентства, Саудовская Аравия дала понять, что видит повышение спроса на нефть в Азии и Европе, подняв стоимость поставок в эти регионы.

Хотя фьючерсы на нефть в 2023 году несколько подешевели, однако многие аналитики прогнозируют повышение цен на "черное золото" до уровня 100 долларов за баррель на фоне восстановления экономики Китая после отказа от коронавирусных ограничений и замедления инфляции в других ведущих странах мира.

"Контролируемая государством Saudi Aramco повысила большинство официальных цен для Азии на апрель. Главная для компании нефть сорта "Арабская легкая" стала дороже на 2,5 доллара среднего регионального показателя и на 50 центов дороже, чем в марте", — отмечают эксперты.

При этом Saudi Aramco второй месяц подряд поднимает цены для крупнейшего азиатского рынка, тогда как для покупателей в Соединенных Штатах стоимость осталась неизменной.

"Цены для покупателей в США остались неизменными, а для клиентов в северо-западной Европе и Средиземноморье выросли на 1,30 доллара за баррель", — отмечает Bloomberg.

Аналитики добавляют, что решения по ценам Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире, часто аналогичны с другими странами Персидского залива, такими как Ирак и Кувейт.

Напомним, Кремль сможет поддерживать добычу черного золота на довоенном уровне. Все из-за постоянного спроса Китая и Индии.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Китай и Индия наживаются на экономическом кризисе и не давят на рф. Как известно, эти две страны выступили против санкционного давления на кремль.