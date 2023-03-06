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Саудівська Аравія підвищить вартість нафти для Європи та Азії, — Bloomberg

6 березня 2023 07:59
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту — Саудівська Аравія підвищить вартість ресурсу для Європи та Азії
У країнах цих регіонів зростає попит на "чорне золото"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

З квітня поточного року країни Азії та Європи платитимуть більше за сиру нафту із Саудівської Аравії. У цих регіонах зростає попит на ресурс.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Як зазначають аналітики агенції, Саудівська Аравія дала зрозуміти, що вбачає підвищення попиту на нафту в Азії та Європі, піднявши вартість поставок нафти у ці регіони.

Хоч ф’ючерси на нафту у 2023 році дещо подешевшали, проте багато аналітиків прогнозують підвищення цін на "чорне золото" до рівня 100 доларів за барель на тлі відновлення економіки Китаю після відмови від коронавірусних обмежень та уповільнення інфляції в інших провідних країнах світу.

"Контрольована державою "Saudi Aramco" підвищила більшість офіційних цін для Азії на квітень. Головна для компанії нафта сорту "Арабська легка" стала дорожчою на 2,5 долара за середній регіональний показник, й на 50 центів дорожчою, ніж у березні", — зазначають експерти.

При цьому Saudi Aramco другий місяць поспіль піднімає ціни для найбільшого азійського ринку, тоді як для покупців у Сполучених Штатах вартість залишилася незмінною.

"Ціни для покупців у США залишилися незмінними, а для клієнтів у північно-західній Європі та Середземномор’ї зросли на 1,30 долара за барель", — зауважує Bloomberg.

Аналітики додають, що рішення щодо цін Саудівської Аравії, найбільшого експортера нафти у світі, часто аналогічні до інших країн Перської затоки, таких як Ірак та Кувейт.

Нагадаємо, Кремль зможе підтримувати видобуток "чорного золота" на довоєнному рівні. Все через сталий попит Китаю та Індії.

Раніше в Офісі президента України заявили, що Китай та Індія наживаються на економічній кризі і не тиснуть на рф. Як відомо, ці дві країни виступили проти санкційного тиску на кремль.

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