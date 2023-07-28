Сенат одобрил оборонный бюджет США стоимостью почти 900 миллиардов долларов

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Фото: google

Американский Сенат одобрил версию оборонного бюджета США стоимостью около 900 миллиардов долларов. Ранее Палата представителей одобрила другой вариант документа, включающего несколько консервативных положений.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте также:

Подробности

Недавно американский сенат одобрил проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону 86 голосами "за" за 11 "против".

Голосование создало предпосылки для противостояния с контролируемой республиканцами Палатой представителей из-за разницы в приоритетах в огромном документе о ежегодных оборонных расходах.

"Закон об ассигнованиях на национальную оборону и двухпартийная процедура, по которой мы прошли, должны стать проблеском надежды для американского народа, признаком того, что двупартийность в Сенате живет и живет", — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Как известно, этот законопроект содержит несколько основных положений, в частности ограничения американских инвестиций в такие отрасли китайского бизнеса, как искусственный интеллект и полупроводники.

Также предполагается повышение жалованья военным на 5,2% и выделение 300 миллионов долларов в помощь Украине для борьбы с Россией.

Напомним, что Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 19,3 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. В частности, в этом году — 6,6 млрд долларов.