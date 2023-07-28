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Сенат одобрил оборонный бюджет США стоимостью почти 900 миллиардов долларов

28 июля 2023 14:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сенат одобрил оборонный бюджет США стоимостью почти 900 миллиардов долларов
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Американский Сенат одобрил версию оборонного бюджета США стоимостью около 900 миллиардов долларов. Ранее Палата представителей одобрила другой вариант документа, включающего несколько консервативных положений.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Недавно американский сенат одобрил проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону 86 голосами "за" за 11 "против".

Голосование создало предпосылки для противостояния с контролируемой республиканцами Палатой представителей из-за разницы в приоритетах в огромном документе о ежегодных оборонных расходах.

"Закон об ассигнованиях на национальную оборону и двухпартийная процедура, по которой мы прошли, должны стать проблеском надежды для американского народа, признаком того, что двупартийность в Сенате живет и живет", — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Как известно, этот законопроект содержит несколько основных положений, в частности ограничения американских инвестиций в такие отрасли китайского бизнеса, как искусственный интеллект и полупроводники.

Также предполагается повышение жалованья военным на 5,2% и выделение 300 миллионов долларов в помощь Украине для борьбы с Россией.

Напомним, что Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 19,3 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. В частности, в этом году — 6,6 млрд долларов.

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