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Україна отримала 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії

27 липня 2023 19:57
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Україна отримала 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії
Уряд Японії. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

До державного бюджету України надійшло 1,5 млрд доларів гарантій Японії через механізм Світового банку. Кошти будуть спрямовані на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України

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Кошти від Японії

Як відомо, кошти позики надаються під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.

"Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він також подякував японському уряду за невпинну підтримку під час голосування в G7, а також команді Світового банку.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримала понад 581 млн доларів США пільгового фінансування від Уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA). 

Нагадаємо, що Європейський Союз став лідером за обсягами фінансування бюджету України з початку війни. З початку повномасштабної війни Україна отримала від ЄС понад 19 млрд доларів.  

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