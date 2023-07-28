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США за час війни надали Україні $19 млрд бюджетної підтримки: куди спрямують гроші

28 липня 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
США за час війни надали Україні 19 млрд доларів — куди підуть гроші
Прем’єр Денис Шмигаль: Фото: КМУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні 19,3 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Зокрема, цього року — 6,6 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Фінансова допомога США

Як зазначається, питання підтримки Штатами України обговорили під час онлайн-зустрічі українські урядовці на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем та представники Конгресу США.

Так, сторони торкнулися питань фінансової та військової підтримки, антикорупційної реформи, відновлення країни та продовольчої безпеки.

Зокрема, очільник українського ряду окремо зауважив те, як сильно допомагають США у відбудові України. Також висловив подяку за анонсований новий пакет допомоги на 1,3 млрд доларів.

Куди спрямують надані кошти

За його словами, зараз Україна потребує коштів пріоритетно на відновлення об'єктів сфери енергетики та критичної інфраструктури

"Зараз наш пріоритет — швидке відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування, підтримка малого й середнього бізнесу. Вдячні за $657 млн в на модернізацію критичної інфраструктури", — наголосив Денис Шмигаль.

Допомога країн Заходу

Днями Єврокомісія оголосила про виділення Україні 1,5 млрд євро шостого траншу у рамках макрофінансової допомоги" від ЄС у поточному році. Як зазначили у парламенті, Євросоюз став лідером за обсягами фінансування бюджету України з початку війни.

"Від початку року за діючим пакетом МФД+ Україна отримала від ЄС 10,5 млрд євро (із 18 млрд євро запланованих). Таким чином, з боку ЄС на фінансування бюджету у 2023 році спрямовано 11,43 млрд дол., з початку повномасштабної війни 19,39 млрд дол. (без врахування індивідуальних грантів і позик від країн ЄС). Це третина від всього зовнішнього фінансування бюджету, починаючи з 24 лютого", — повідомили у ВР.

Нагадаємо, до державного бюджету України надійшло 1,5 млрд доларів гарантій Японії через механізм Світового банку. Кошти будуть спрямовані на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

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