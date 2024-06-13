Средний чек украинцев в магазинах снизился за год

Мужчина оплачивает покупки в супермаркете. Фото иллюстративное: rau.ua

В январе-марте этого года средний чек украинцев при расчете картой в магазине составил 327 гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 17 гривен.

Об этом сообщила прес-служба Нацбанка Украины.

Читайте также:

Суммы переводов с карты на карту также немного уменьшились

В первом квартале 2024 года украинцы меньше переводили денег с одной банковской карты на другую. По данным НБУ, в среднем люди перечисляли на карту 1 931 грн. В прошлом году эта сумма составляла 2 133 грн.

"Количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2024 года составило 1 950,9 млн шт., а их сумма — 1 489,7 млрд грн", — сообщили в Нацбанке.

Из них безналичными были 1 837,6 млн. операций на общую сумму 960,9 млрд. грн. К слову, 94 из 100 операций с платежными картами — безналичные.

Чаще всего банковские карты использовались в торговых сетях. Было совершено 1 323,4 млн операций на сумму 433,2 млрд. грн.

Напомним, 11-12 июня на украинских АЗС существенно выросли цены на бензин. Больше всего подорожал бензин марки А-92 — на 35 копеек.

Также мы сообщали, что международная организация по миграции предоставляет украинцам возможность получить от 7 тыс. долларов на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро- и малый бизнес.