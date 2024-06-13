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Середній чек українців у магазинах зменшився, — НБУ

13 червня 2024 01:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Середній чек українців у магазинах зменшився за рік
Чоловік оплачує покупки у супермаркеті. Фото ілюстративне: rau.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У січні-березні цього року середній чек українців під час розрахунку карткою у магазині становив 327 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 17 гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України

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Суми переказів з картки на картку також трохи зменшилися 

У першому кварталі 2024 року українці трохи менше переказували грошей з однієї банківської картки на іншу. За даними НБУ в середньому люди переказували 1 931 грн. Торік сума становила 2 133 грн. 

"Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 950,9 млн шт., а їхня сума — 1 489,7 млрд грн", — повідомили у Нацбанку.

З них безготівковими були 1 837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн. Так, 94 із 100 операцій з платіжними картками — безготівкові.

Найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1 323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн.

Нагадаємо, 11-12 червня на українських АЗС суттєво зросли ціни на бензин. Найбільше підвищилась вартість бензину марки А-92 — на 35 копійок.

Також ми повідомляли, що міжнародна організація з міграції надає українцям можливість отримати від 7 тис. доларів на розвиток підприємництва. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.

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