Сезонная работа — в ПФУ рассказали детали назначения пенсии

Женщина пенсионного возраста за компьютером. Фото: Freepik

Украинцам объяснили, как засчитывается в страховой стаж сезонная работа для назначения будущей пенсии. Поскольку продолжительность такой работы меньше года, существуют особенности зачисления этого периода в стаж.

Об этом рассказал специалист по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

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Какая работа считается сезонной

По словам эксперта, к сезонной работе относится работа в таких сферах: сельское хозяйство, садоводство, виноградарство, работа в санаторно-курортных заведениях и в целом в туристической сфере. Поскольку такая работа длится менее года, есть особенности с отнесением этого периода в стаж для назначения пенсии.

При устройстве на сезонную работу работодатель заключает с работником срочный трудовой договор. По данным Госслужбы по вопросам труда, договоры выполнения сезонных работ заключают, если указанная работа:

не выполняется в течение всего года в связи с природными и климатическими условиями, а только в течение периода, не превышающего полгода;

указанный вид работы включен в Список сезонных работ и сезонных сфер.

Как сезонная работа засчитывается в стаж

В случае если работодатель уплатил ежемесячный минимальный взнос за работника, то весь месяц относят к стажу. Если отработан dtcm сезон, то зачисление этого периода в стаж зависит от того, за какие месяцы и какой размер был уплачен как страховые взносы. В этом году минимальный объем единого взноса на общеобязательное социальное страхование составляет 1,47 тыс. гривен в месяц.

До 2004 года существовали другие правила сезонных работ. Такая деятельность в течение полного сезона на предприятиях и в организациях сезонных сфер засчитывалась в стаж как год работы. Поэтому при исчислении пенсии периоды работы до 1 января 2004 года рассчитывают по старым правилам, а после этой даты — по новым.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.