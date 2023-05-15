Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Сезонная работа: украинцам рассказали детали назначения пенсии arrow

Сезонная работа: украинцам рассказали детали назначения пенсии

15 мая 2023 08:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Сезонная работа — в ПФУ рассказали детали назначения пенсии
Женщина пенсионного возраста за компьютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам объяснили, как засчитывается в страховой стаж сезонная работа для назначения будущей пенсии. Поскольку продолжительность такой работы меньше года, существуют особенности зачисления этого периода в стаж.

Об этом рассказал специалист по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

Читайте также:

Какая работа считается сезонной

По словам эксперта, к сезонной работе относится работа в таких сферах: сельское хозяйство, садоводство, виноградарство, работа в санаторно-курортных заведениях и в целом в туристической сфере. Поскольку такая работа длится менее года, есть особенности с отнесением этого периода в стаж для назначения пенсии.

При устройстве на сезонную работу работодатель заключает с работником срочный трудовой договор. По данным Госслужбы по вопросам труда, договоры выполнения сезонных работ заключают, если указанная работа:

  • не выполняется в течение всего года в связи с природными и климатическими условиями, а только в течение периода, не превышающего полгода;
  • указанный вид работы включен в Список сезонных работ и сезонных сфер.

Как сезонная работа засчитывается в стаж

В случае если работодатель уплатил ежемесячный минимальный взнос за работника, то весь месяц относят к стажу. Если отработан dtcm сезон, то зачисление этого периода в стаж зависит от того, за какие месяцы и какой размер был уплачен как страховые взносы. В этом году минимальный объем единого взноса на общеобязательное социальное страхование составляет 1,47 тыс. гривен в месяц.

До 2004 года существовали другие правила сезонных работ. Такая деятельность в течение полного сезона на предприятиях и в организациях сезонных сфер засчитывалась в стаж как год работы. Поэтому при исчислении пенсии периоды работы до 1 января 2004 года рассчитывают по старым правилам, а после этой даты — по новым.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас