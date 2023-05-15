Сезонна робота — у ПФУ розповіли деталі призначення пенсії

Жінка пенсійного віку за комп'ютером. Фото: Freepik

Українцям пояснили, як зараховується у страховий стаж сезонна робота для призначення майбутньої пенсії. Оскільки тривалість такої роботи менше року, то існують особливості зарахуванням цього періоду у стаж.

Про це розповів фахівець з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

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Яка робота вважається сезонною

За словами експерта, до сезонної роботи відноситься робота у таких сферах: сільське господарство, садівництво, виноградарство, робота у санаторно-курортних закладах та загалом у туристичній сфері. Оскільки така робота триває менше року, є особливості з зарахуванням цього періоду у стаж для призначення пенсії.

Під час влаштування на сезонну роботу роботодавець укладає із працівником терміновий трудовий договір. За даними Держслужби з питань праці, договори виконання сезонних робіт укладають, якщо зазначена робота:

не виконується упродовж всього року у зв'язку з природними та кліматичними умовами, а лише протягом періоду, що не перевищує пів року;

зазначений вид роботи включений до Списку сезонних робіт та сезонних сфер.

Як сезонна робота зараховується до стажу

У разі, якщо роботодавець сплатив щомісячний мінімальний внесок за працівника, то весь місяць зараховують до стажу. Якщо ж відпрацьовано сезон, то зарахування цього періоду до стажу залежить від того, за які місяці і який розмір було сплачено як страхові внески. Цьогоріч мінімальний обсяг єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування становить 1,47 тис. гривні за місяць.

До 2004 року існували інші правила для сезонних робіт. Така діяльність протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних сфер зараховувалась до стажу як рік роботи. Тому під час обрахунку пенсії періоди роботи до 1 січня 2004 року розраховують за старими правилами, а після цієї дати — за новими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) діє відповідний механізм.