Спорт в 2024 году получит значительно больше — какая сумма в Госбюджете

Спортсмены в Киевской области. Фото: mms.gov.ua

В принятом Верховной Радой Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено вдвое больше средств на сферу спорта. Речь идет о сумме более 7,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Suspilne.media.

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Расходы на сферу спорта в 2024 году

Согласно Госбюджету-2024, на спорт заложено 7,512 млрд гривен. В то время как в этом году было 3,7 млрд гривен.

Больше всего средств пойдет на развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта — 4,25 млрд гривен, а также на подготовку и участие в Паралимпийских и Дефлимпийских играх — 1,96 млрд гривен.

Далее по расходам следуют: финансирование развития спорта среди лиц с инвалидностью, физкультурно-спортивной реабилитации — 988,8 млн гривен, подготовка и участие в летних Олимпийских играх и зимних Юношеских Олимпийских играх — 777,4 млн гривен.

Среди других расходов:

научная и научно-техническая деятельность в сфере развития физкультуры и спорта — 10,5 млн гривен (в том числе, расходы специального фонда 0,5 млн гривен);

финансовая поддержка общественных объединений физкультурно-спортивного направления — 76,9 млн гривен;

научная и научно-техническая деятельность в сфере развития физкультуры и спорта — 10,5 млн гривен (в частности, расходы спецфонда 0,5 млн гривен);

финансовая поддержка общественных объединений физкультурно-спортивного направления — 76,9 млн гривен;

развитие спортивной медицины — 42,7 млн гривен (в частности, расходы спецфонда — 0,2 млн гривен);

субвенция из госбюджета местным бюджетам на соцпроект "Активные парки — локации здоровой Украины" — 54 млн гривен;

на деятельность аппарата Минмолодежспорта — 115 млн гривен.

В целом, согласно Госбюджету-2024, доходы составляют 1,768 трлн гривен, расходы — 3,35 трлн гривен, дефицит — 1,57 трлн гривен.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2024 год в целом. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

Также мы писали, что на финансирование телеканала "Рада" и парламентской газеты "Голос Украины" в 2024 году планируют выделить более 198 млн грн. Соответствующий проект постановления №10222 о смете Верховной Рады зарегистрирован в законодательном органе.