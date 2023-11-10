Спорт у 2024 році отримає значно більше коштів — яка сума у Держбюджеті

Спортсмени Київської області. Фото: mms.gov.ua

В ухваленому Верховною Радою Державному бюджеті на 2024 рік передбачено удвічі більше коштів на сферу спорту. Йдеться про суму у понад 7,5 млрд гривень.

Про це інформує Suspilne.media.

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Видатки на сферу спорту у 2024 році

Згідно з Держбюджетом-2024, на спорт закладено 7,512 млрд гривень. Тоді як цього року було 3,7 млрд гривень.

Найбільше коштів піде на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту — 4,25 млрд гривень, а також на підготовку та участь у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх — 1,96 млрд гривень.

Далі за видатками йдуть: фінансування розвитку спорту серед осіб з інвалідністю, фізкультурно-спортивної реабілітації — 988,8 млн гривень, підготовка та участь в літніх Олімпійських іграх та зимових Юнацьких Олімпійських іграх — 777,4 млн гривень.

Серед інших видатків:

наукова та науково-технічна діяльність у сфері розвитку фізкультури та спорту — 10,5 млн гривень (в тому числі видатки спеціального фонду 0,5 млн гривень);

фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування — 76,9 млн гривень;

наукова та науково-технічна діяльність у сфері розвитку фізкультури та спорту — 10,5 млн гривень (зокрема, видатки спецфонду 0,5 млн гривень);

фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування — 76,9 млн гривень;

розвиток спортивної медицини — 42,7 млн гривень (зокрема, видатки спецфонду — 0,2 млн гривень);

субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на соцпроєкт "Активні парки — локації здорової України" — 54 млн гривень;

на діяльність апарату Мінмолодьспорту — 115 млн гривень.

Загалом, згідно з Держбюджетом-2024, доходи становлять 1,768 трлн гривень, видатки — 3,35 трлн гривень, дефіцит — 1,57 трлн гривень.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік в цілому. За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Також ми писали, що на фінансування телеканалу "Рада" та парламентської газети "Голос України" у 2024 році планують виділити понад 198 млн грн. Відповідний проєкт постанови №10222 про кошторис Верховної Ради зареєстрований у законодавчому органі.