Мошенники присвоили около 15 млн грн украинцев: детали схемы
В Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 млн грн. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Детали схемы
По информации Нацполиции, мошенники рассылали фишинговые ссылки для граждан, в результате чего получали доступ к информации о банковских картах и выводили средства.
Они искали людей, чтобы присоединиться к противоправной схеме, на закрытых тематических каналах и форумах. Публиковали объявления о якобы "подработке". Желающим заработать нужно было создавать и рассылать фишинговые ссылки, подобные официальным ресурсам, что открывало доступ к счетам.
В частности, писали продавцам разных товаров, выдавая себя за "заинтересованных" покупателей. После чего переписку переводили в посторонние мессенджеры, где и посылали фишинговые ссылки.
Правоохранители провели спецоперацию в 20 регионах. В ней было задействовано более полутысячи сотрудников. В итоге разоблачили 56 человек, причастных к мошеннической схеме.
Предварительно — от мошенников пострадали более 10 тыс. граждан. Окончательную сумму ущерба устанавливают.
Открыли уголовное производство по статье "мошенничество".
Напомним, в Украине в мае 2023 года вернулись правила блокировки счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.