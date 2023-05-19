Мошенники присвоили около 15 млн грн украинцев

Банковская расчетная карта. Фото: Unplush

В Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 млн грн. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Детали схемы

По информации Нацполиции, мошенники рассылали фишинговые ссылки для граждан, в результате чего получали доступ к информации о банковских картах и выводили средства.

Они искали людей, чтобы присоединиться к противоправной схеме, на закрытых тематических каналах и форумах. Публиковали объявления о якобы "подработке". Желающим заработать нужно было создавать и рассылать фишинговые ссылки, подобные официальным ресурсам, что открывало доступ к счетам.

В частности, писали продавцам разных товаров, выдавая себя за "заинтересованных" покупателей. После чего переписку переводили в посторонние мессенджеры, где и посылали фишинговые ссылки.

Правоохранители провели спецоперацию в 20 регионах. В ней было задействовано более полутысячи сотрудников. В итоге разоблачили 56 человек, причастных к мошеннической схеме.

Предварительно — от мошенников пострадали более 10 тыс. граждан. Окончательную сумму ущерба устанавливают.

Открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

Напомним, в Украине в мае 2023 года вернулись правила блокировки счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.