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Шахраї привласнили близько 15 млн грн українців: деталі схеми

19 травня 2023 09:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Шахраї привласнили близько 15 млн грн українців
Банківська розрахункова картка. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні заблокували масштабну шахрайську схему, яка дозволила ошукати громадян на близько 15 млн грн. Така сума була списана із банківських рахунків українців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Деталі схеми

За інформацією Нацполіції, шахраї розсилали фішингові посилання для громадян, у результаті чого отримували доступ до інформації про банківські картки та виводили кошти.

Вони шукали людей, щоб долучити до протиправної схеми, на закритих тематичних каналах та форумах. Публікували оголошення про нібито "підробіток". Охочим заробити потрібно було створювати і розсилати фішингові посилання, подібні до офіційних ресурсів, що відкривало доступ до рахунків.

Зокрема, писали продавцям різних товарів, видаючи себе за "зацікавлених" покупців. Після чого листування переводили у сторонні месенджери, де й надсилали фішингові посилання.

Правоохоронці провели спецоперацію у 20 регіонах. У ній було задіяно більш ніж пів тисячі співробітників. У підсумку — викрили 56 осіб, причетних до шахрайської схеми.

Попередньо — від дільності шахраїв постраждали понад 10 тис. громадян. Остаточну суму збитків встановлюють.

Відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.

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