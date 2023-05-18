НБУ заявив про стрімке скорочення відділень банків

Відділення державного Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують стрімко скорочуватися мережі відділень банків. Найбільше закрилося офісів у Києві.

Про це йдеться в огляді банківського сектора за перший квартал 2023 Національного банку України (НБУ).

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Скільки закрилося відділень банків

Згідно з даними НБУ, упродовж першого кварталу поточного року число банківських відділень в країні зменшилося на 144, до 5192 офісів. Найактивніше фіксувалося скорочення мережі з боку приватних та іноземних фінустанов.

Закриття офісів банків за регіонами

Як зазначають у нацбанку, найбільше скорочення зафіксовано у Києві. Водночас найслабша концентрація банківських офісів на 100 тисяч населення — у Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Водночас найсильніша — у столиці, Дніпропетровській, Одеській областях.

За перші три місяці року нові філії відкривалися переважно приватними банками. Структура банківської інфраструктури виглядає наступним чином:

приватні — близько 1,5 тис. відділень;

державні — приблизно 1,4 тис. відділень;

ПриватБанк — 1,2 тис.;

іноземні — 1 тис.

Джерело: НБУ

"Протягом I кварталу обстріли енергетичної інфраструктури тривали, проте банки забезпечили стабільну роботу відділень та відновлювали роботу в деокупованих регіонах", — розповіли у пресслужбі.

У січні-березні 2023-го перестали працювати два банки, кількість зменшилася до 65. Йдеться про банк "Форвард" та Айбокс банк.

Які банки закрили відділення у 2022

Минулого року в країні закрилося 1349 відділень, тобто кожен п'ятий клієнтський офіс.

Найбільше відділень закрив Ощадбанк: кількість філій скоротилася на 420 штук, до 1182. "Приват" за кількістю наявних відділень лідирує (1210 офісів), а минулого року закрив 287 філій.

Райффайзен Банк має 350 клієнтських офісів. За рік закрив 42 відділення.

Втім, офісів поменшало не тільки за рахунок закриття працюючих банків. 301 філія закрилася через ліквідацію самих банків.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) влаштує масові позапланові перевірки банків. Інспекції планують провести до 1 жовтня 2023 року.

Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.