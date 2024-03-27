ПриватБанк не возвращает клиентам деньги, украденные мошенниками — причины

Банковская карта в руках. Фото: pariteni.bg

У клиентки государственного "ПриватБанка" похитили мобильный телефон и списали с кредитной карты 28,6 тыс. гривен. Однако суд не принял сторону женщины, обнаружив с ее стороны ошибку.

Это следует из решения Печерского райсуда Киева.

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Детали дела с воровством средств

Как говорится в дела, в январе 2023 года клиентка начала пользоваться банковскими услугами АО КБ "ПриватБанк". На выданной карте был кредитный лимит в 32 тыс. гривен. Вскоре у нее украли телефон и списали 28,64 тыс. гривен. Заметила это не сразу, а после разблокировки карты.

Так, женщина заблокировала карточку "Универсальная" и позвонила по телефону на горячую линию банка, сообщив о ситуации. На следующий день клиентка в отделении ПриватБанк написала заявление о факте совершения мошеннических действий и ей выдали такую же карточку с привязкой к старому номеру счета. Из-за того, что обнаружила списанные средства, обратилась в полицию и в суд.

Что решил суд в деле

Однако судья отказал в удовлетворении иска, отметив, что гражданка, несмотря на требования законодательства и условия договора, совершила действия, которые позволили посторонним лицам совершить операции по переводу средств. А именно — разблокировала заблокированную на момент похищения телефона банковскую карту. Такие действия являются нарушением.

"Итак, ответственность и риск убытков от совершения сделки несет сам истец, учитывая приведенное, в удовлетворении иска в этой части следует также отказать. К тому же не предоставлено ни одного доказательства безосновательного списания банком со счета клиента средств, кроме того, согласно пункту 1.24 статьи 1 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" ошибочным переводом является движение определенной суммы средств, в результате которого по вине банка или другого субъекта перевода происходит ее списание со счета ненадлежащего плательщика или зачисление на счет ненадлежащего получателя или выдача ему этой суммы в наличной форме", — говорится в вердикте суда.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки в рамках финансового мониторинга продолжают блокировать счета и разрывать сотрудничество с клиентами. Известны основные нарушения, из-за которых можно потерять доступ к собственным деньгам.

Также мы писали, что клиент государственного "ПриватБанка" потерял более 253 тыс. грн из-за мошенников. Поскольку финучреждение так и не вернуло утраченные средства, он обратился в суд.