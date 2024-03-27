ПриватБанк не повертає клієнтам гроші, вкрадені шахраями — причини

Банківська картка у руках. Фото: pariteni.bg

У клієнтки державного "ПриватБанку" викрали мобільний телефон та списали з кредитної картки 28,6 тис. гривень. Проте суд не став на бік жінки, виявивши з її боку помилку.

Це випливає з рішення Печерського райсуду Києва.

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Деталі справи з крадіжкою коштів

Як йдеться у матеріалах справи, у січні 2023 року клієнтка почала користуватися банківськими послугами АТ КБ "ПриватБанк". На виданій картці був кредитний ліміт у 32 тис. гривень. Згодом у неї вкрали телефон та списали 28,64 тис. гривень. Помітила це не одразу, а після розблокування картки.

Так, жінка заблокувала картку "Універсальна" та зателефонувала на гарячу лінію банку, повідомивши про ситуацію. На наступний день клієнтка у відділенні ПриватБанку написала заяву про факт вчинення шахрайських дій і їй видали таку ж картку з прив'язкою до старого номеру рахунку. Через те, що виявила списані кошти, звернулась до поліції та до суду.

Що вирішив суд у справі

Однак суддя відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що громадянка, попри вимоги законодавства та умови договору, вчинила дії, що дозволили стороннім особам вчинити операції з переказу коштів. А саме — розблокувала заблоковану на момент викрадення телефону банківську картку. Такі дії є порушенням.

"Отже, відповідальність та ризик збитків від здійснення операції несе сама позивачка, з огляду на наведене, в задоволенні позову в цій частині слід також відмовити. До того ж не надано жодного доказу безпідставного списання банком з рахунку клієнта коштів, крім того, згідно з пунктом 1.24. статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" помилковим переказом є рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб'єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі", — йдеться у вердикті суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки в рамках фінансового моніторингу продовжують блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. Відомо основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.

Також ми писали, що клієнт державного "ПриватБанку" втратив понад 253 тис. грн через шахраїв. Оскільки фінустанова так і не повернула втрачені кошти, він звернувся до суду.