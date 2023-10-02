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Еще одна страна отказалась закупать газ у российского "Газпрома"

2 октября 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Еще одна страна отказалась закупать газ у российского "Газпрома"
Работник "Газпрома". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Молдова больше не будет закупать газ у российского "Газпрома". Республике удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.

Об этом заявил Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, передает Anadolu Ajansı.

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Молдова окончательно отказывается от закупок российского газа, поскольку стране удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке. Более того, там покупать дешевле, чем у "Газпрома".

"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями. Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом"", — отметил Парликов.

Напомним, что за полгода российский монополист "Газпром" сократил добычу природного газа на 25%. В компании связывают нелестную статистику с "политически мотивированными решениями" многих стран по отказу от российского ресурса.

Также Кремль готовится повысить тариф на газ для населения на 20%. Это будет самый большой рост цен на голубое топливо для граждан России за последние 11 лет. Таким образом, власти РФ пытаются компенсировать дефицит в бюджете Газпрома.

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