Газ в Росії — видобуток блакитного палива впав до невтішних показників

Працівник Газпрому. Фото: google.com

За пів року російський монополіст "Газпром" скоротив видобуток природного газу на 25%. У компанії пов'язують невтішну статистику з "політично вмотивованими рішеннями" багатьох країн щодо відмови від російського ресурсу.

Про це йдеться у черговому звіті "Газпрому", інформує "Інтерфакс".

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Відповідно до звіту, за перше півріччя поточного року обсяг видобутку природного та попутного газу на території Росії становив 179,45 млрд кубометрів.

"Зниження на 24,7% пов'язане з ухваленням у низці країн політично вмотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу", —йдеться у документі.

Також за цей час компанія поставила на внутрішні й зовнішні ринки 166 млрд кубометрів "блакитного палива". Рік тому у цей період показник становив 225,7 млрд кубометрів. Тобто обсяги постачання на внутрішній та зовнішній ринки скоротилися на майже 27%.

У компанії пояснили, що споживання природного газу за цей період знаходилось під впливом низки факторів: погодних, економічних та геополітичних. Сповільнення економічної активності на території єврозони сприяло збереженню рівня показників споживання ресурсу на низькому рівні.

"Попит на російський газ у даному регіоні також перебував під впливом геополітичного фактора та високого рівня заповнення європейських ПСГ", — йдеться у звіті.

Ситуація з поставками газу на тлі війни

Як відомо, минулого року під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, "Газпром" повністю зупинив постачання ресурсу у країни Європейського Союзу (ЄС) газогоном "Північний потік", а також припинив поставки у деякі країни Європи, які не захотіли вести розрахунок у рублях через російське вторгнення. "Газпром" надалі постачає газ у Європу транзитною гілкою через територію України та "Турецьким потоком".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кремль готується підвищити тариф на газ для населення на 20%. Це буде найбільше зростання цін на блакитне паливо для громадян Росії за останні 11 років. Таким чином, влада РФ намагається компенсувати дефіцит у бюджеті Газпрому.

Додамо, країни Європейського Союзу (ЄС) наростили імпорт скрапленого газу з Росії до рекордного рівня. Поставки на 40% більші з початку року порівняно з аналогічним періодом довоєнного 2021-го.