Ще одна країна відмовилася закуповувати газ у російського "Газпрому"

Працівник "Газпрому". Фото: росЗМІ

Молдова більше не закуповуватиме газ у російського "Газпрому". Республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

Про це заявив Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков, передає Anadolu Ajansı.

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Молдова остаточно відмовляється від закупівель російського газу, оскільки країні вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку. Ба більше, там купувати дешевше, ніж у "Газпрому".

"Ми більше не закуповуватимемо природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою. Більше того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з "Газпромом", — зазначив Парліков.

Нагадаємо, що за пів року російський монополіст "Газпром" скоротив видобуток природного газу на 25%. У компанії пов'язують невтішну статистику з "політично вмотивованими рішеннями" багатьох країн щодо відмови від російського ресурсу.

Також Кремль готується підвищити тариф на газ для населення на 20%. Це буде найбільше зростання цін на блакитне паливо для громадян Росії за останні 11 років. Таким чином влада РФ намагається компенсувати дефіцит у бюджеті Газпрому.