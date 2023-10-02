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Ще одна країна відмовилася закуповувати газ у російського "Газпрому"

2 жовтня 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ще одна країна відмовилася закуповувати газ у російського "Газпрому"
Працівник "Газпрому". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Молдова більше не закуповуватиме газ у російського "Газпрому". Республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

Про це заявив Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков, передає Anadolu Ajansı.

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Молдова остаточно відмовляється від закупівель російського газу, оскільки країні вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку. Ба більше, там купувати дешевше, ніж у "Газпрому". 

"Ми більше не закуповуватимемо природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою. Більше того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з "Газпромом", — зазначив Парліков. 

Нагадаємо, що за пів року російський монополіст "Газпром" скоротив видобуток природного газу на 25%. У компанії пов'язують невтішну статистику з "політично вмотивованими рішеннями" багатьох країн щодо відмови від російського ресурсу. 

Також Кремль готується підвищити тариф на газ для населення на 20%. Це буде найбільше зростання цін на блакитне паливо для громадян Росії за останні 11 років. Таким чином влада РФ намагається компенсувати дефіцит у бюджеті Газпрому.

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