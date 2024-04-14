Курс доллара на следующую неделю — сколько будет стоить валюта в банках и обменниках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На рынке валют на следующей неделе возможны колебания курса доллара. Однако, по прогнозам, они не превысят 1,5-2,0%, а ситуация на валютном рынке будет контролируемой.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

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По словам банкира, основные тактические и стратегические действия НБУ не изменятся, к тому же отсутствуют экономические причины для неконтролируемых (непредсказуемых) и безудержных изменений, поэтому ситуация на валютном рынке вряд ли удивит.

Во-первых, Нацбанк продолжит собственную тактику регулирования соотношения спроса и предложения из-за объемов валютных интервенций.

"Во-вторых, предсказать, какими будут валютные колебания – вверх или вниз — пока крайне тяжело, однако мы не исключаем, что "система" валютных изменений также останется в силе, то есть любые изменения не будут проникать за пределы валютных коридоров, а основные показатели рынка будут сохранены (показатели ежедневных колебаний, разницы между курсами и т.п.)", — отметил эксперт.

Третье — наличный рынок будет находиться в зависимости от межбанка: формирование курсов по-прежнему будет происходить на основе показателей безналичного рынка с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

Четвертое — курсовые коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми, что соответствует тактике регулятора минимизации множественных курсов.

"Однако одинаковые коридоры — это еще не одинаковые курсы, хотя на наличном рынке курсы банков и обменников будут в максимальном приближении друг к другу", — добавил Лесовой.

Пятое — отсутствие ограничений на наличном рынке будет являться базовым фактором для оценки возможных всплесков спроса. Эти всплески будут ситуативными и не будут угрожать общему соотношению спроса и предложения, считают эксперты.

Прогноз курса

По словам банкира, основные показатели рынка будут следующими:

Ожидаемые коридоры валютных изменений: 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро (межбанк) и 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро (наличный рынок).

Средние недельные колебания курсов не превысят 1,5-2% от понедельников.

"Таким образом, на следующей неделе, несмотря на изменения на валютном рынке, они не будут представлять угрозы, не вызывать беспокойства. Рынок жив, именно поэтому, хоть и с определенными оговорками, и несмотря на военный контекст, ситуация будет оставаться достаточно предсказуемой и стабильной в своей изменчивости", — резюмировал Лесовой.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе снизил поддержку гривны путем продаж валюты на межбанковском валютном рынке. Объем продаж сократился на 30%.

Также мы писали, что украинцы хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физлиц 1,208 трлн гривен сбережений. Известно, каким финучреждениям доверяют больше всего граждан.