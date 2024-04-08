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Нацбанк скоротив підтримку курсу гривні на 30% — дані міжбанку

8 квітня 2024 14:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ зменшив підтримку курсу нацвалюти на 30% — ситуація на міжбанку
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) попереднього тижня зменшив підтримку гривні шляхом продажів валюти на міжбанківському валютному ринку. Обсяг продажів скоротився на 30%.

Про це свідчить інформація регулятора.

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Продаж валюти НБУ на міжбанку

Так, у період з 1 по 5 квітня Національний банк зменшив продаж до 483,6 млн доларів. Водночас викупив 29,6 млн доларів. Таким чином, чистий продаж валюти проти попереднього тижня скоротився до 454 млн доларів.

Євро Нацбанк минулого тижня не купував і не продавав.

З початку року НБУ продав на міжбанку 6,38 млрд доларів та купив 103 млн доларів. У 2023 році Нацбанк продав на міжбанківському ринку 28,83 млрд доларів, а купив 219,9 млн доларів.

Продажами валюти на міжбанку Нацбанк підтримує курс гривні в країні.

Який зараз курс долара

Як відомо, фіксований курс 36,56 грн за долар діяв в Україні з кінця липня 2022-го до 3 жовтня 2023 року. За рішенням Національного банку, з 3 жовтня минулого року було здійснено перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Зараз курс американської валюти на готівковому ринку фактично повністю залежить від курсу на міжбанківському ринку, де за останній місяць зріс на близько 0,80 грн.

НБУ у березні підвищив курс на 2,7% із 38,2 грн наприкінці лютого до 39,22 грн на кінець березня. Тоді ж курс кілька разів встановлював рекорди. У квітні курс опустився ниже 39 грн.

Станом на 8 квітня 2024 року офіційний курс долара становить 38,84 грн/дол. (-0,18), а на готівковому ринку — 39,34 грн/дол. (-0,10).

 

курс валют
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.

Також ми писали, що НБУ покарав комерційну фінустанову "Укргазбанк" (94,94% акцій належить державі) за порушення законодавства. Банк отримав штраф у розмірі 500 тис. гривень.

НБУ
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долар
валюта
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