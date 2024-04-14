Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Що буде з доларом наступного тижня — прогноз від банкіра arrow

Що буде з доларом наступного тижня — прогноз від банкіра

14 квітня 2024 10:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Курс долара на наступний тиждень — скільки буде коштувати валюта в банках та обмінниках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На ринку валют наступного тижня можливі коливання курсу долара. Проте, за прогнозами, вони не перевищать 1,5-2,0%, а ситуація на валютному ринку буде контрольованою.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

За словами банкіра, основні тактичні та стратегічні дії НБУ не зміняться, до того ж відсутні економічні причини для якихось неконтрольованих (непередбачуваних) і нестримних змін, тому ситуація на валютному ринку навряд чи здивує.

По-перше, Нацбанк продовжить власну тактику регулювання співвідношення попиту і пропозиції через обсяги валютних інтервенцій.

"По-друге, передбачити, якими будуть валютні коливання — вгору чи вниз — наразі вкрай важко, однак ми не виключаємо, що "система" валютних змін також залишиться в силі, тобто будь-які зміни не проникатимуть за межі валютних коридорів, а основні показники ринку будуть збережені (показники щоденних коливань, різниці між курсами тощо)", — зазначив експерт.

Третє — готівковий ринок перебуватиме в залежності від міжбанку: формування курсів, як і раніше, відбуватиметься на основі показників безготівкового ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

Четверте — курсові коридори на міжбанку і готівковому ринку будуть майже однаковими, що відповідає тактиці регулятора до мінімізації множинних курсів. 

"Проте однакові коридори — це ще не однакові курси, хоч на готівковому ринку курси банків і обмінників будуть в максимальному наближенні одне до одного", — додав Лєсовий.

П’яте — відсутність обмежень на готівковому ринку буде базовим фактором для оцінки можливих сплесків попиту. Ці сплески будуть ситуативними та не загрожуватимуть загальному співвідношенню попиту і пропозиції, вважають експерти.

Прогноз курсу

За словами банкіра, основні показники ринку будуть такими:

  • Очікувані коридори валютних змін: 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро (міжбанк) та 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок).
  • Середні тижневі коливання курсів не перевищать 1,5-2% від понеділкового курсу.

"Таким чином, наступного тижня, попри зміни на валютного ринку, вони не становитимуть загрози, не викликатимуть занепокоєння. Ринок живий, саме тому, хоч і з певними обмовками, і попри воєнний контекст, ситуація залишатиметься досить передбачуваною та стабільною у своїй мінливості", — резюмував Лєсовий.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) попереднього тижня зменшив підтримку гривні шляхом продажів валюти на міжбанківському валютному ринку. Обсяг продажів скоротився на 30%.

Також ми писали, що українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.

НБУ
курс валют
курс долара
курс євро
банки
прогнози
валюта
обмінники
обмін валют

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України