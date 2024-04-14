Курс долара на наступний тиждень — скільки буде коштувати валюта в банках та обмінниках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На ринку валют наступного тижня можливі коливання курсу долара. Проте, за прогнозами, вони не перевищать 1,5-2,0%, а ситуація на валютному ринку буде контрольованою.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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За словами банкіра, основні тактичні та стратегічні дії НБУ не зміняться, до того ж відсутні економічні причини для якихось неконтрольованих (непередбачуваних) і нестримних змін, тому ситуація на валютному ринку навряд чи здивує.

По-перше, Нацбанк продовжить власну тактику регулювання співвідношення попиту і пропозиції через обсяги валютних інтервенцій.

"По-друге, передбачити, якими будуть валютні коливання — вгору чи вниз — наразі вкрай важко, однак ми не виключаємо, що "система" валютних змін також залишиться в силі, тобто будь-які зміни не проникатимуть за межі валютних коридорів, а основні показники ринку будуть збережені (показники щоденних коливань, різниці між курсами тощо)", — зазначив експерт.

Третє — готівковий ринок перебуватиме в залежності від міжбанку: формування курсів, як і раніше, відбуватиметься на основі показників безготівкового ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

Четверте — курсові коридори на міжбанку і готівковому ринку будуть майже однаковими, що відповідає тактиці регулятора до мінімізації множинних курсів.

"Проте однакові коридори — це ще не однакові курси, хоч на готівковому ринку курси банків і обмінників будуть в максимальному наближенні одне до одного", — додав Лєсовий.

П’яте — відсутність обмежень на готівковому ринку буде базовим фактором для оцінки можливих сплесків попиту. Ці сплески будуть ситуативними та не загрожуватимуть загальному співвідношенню попиту і пропозиції, вважають експерти.

Прогноз курсу

За словами банкіра, основні показники ринку будуть такими:

Очікувані коридори валютних змін: 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро (міжбанк) та 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок).

Середні тижневі коливання курсів не перевищать 1,5-2% від понеділкового курсу.

"Таким чином, наступного тижня, попри зміни на валютного ринку, вони не становитимуть загрози, не викликатимуть занепокоєння. Ринок живий, саме тому, хоч і з певними обмовками, і попри воєнний контекст, ситуація залишатиметься досить передбачуваною та стабільною у своїй мінливості", — резюмував Лєсовий.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) попереднього тижня зменшив підтримку гривні шляхом продажів валюти на міжбанківському валютному ринку. Обсяг продажів скоротився на 30%.

Також ми писали, що українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.