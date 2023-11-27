Что ждет экономику Украины в ближайшие годы

Промышленный объект. Фото: gmk.center

Экономический рост в Украине возобновится по итогам 2023 года и будет продолжаться дальше. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году достигнет 4,9%.

Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Прогноз от НБУ

Улучшение ожиданий Национального банка относительно экономических перспектив Украины вызвано рядом факторов. Среди них — более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям; лучшие, чем предполагалось, урожаи; расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетных расходов.

В 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности. Экономическому росту будут способствовать дальнейшее развитие альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, что будет поддерживать потребительский спрос. В то же время все еще усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.

НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2025 году до 6%. Этому будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности. Оно будет сопровождаться постепенным возвращением мигрантов из-за границы, улучшением потребительских и инвестиционных настроений, налаживанием логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Прогноз от МВФ

Миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF) с Украиной, работавшая в Варшаве с 6 по 10 ноября 2023 года, высоко оценила чрезвычайную устойчивость украинской экономики. Последние экономические данные свидетельствуют о более мощном, чем ожидалось, экономическом восстановлении в 2023 году и существенном снижении темпов инфляции при значительных международных резервах и стабильном валютном рынке.



Учитывая это, эксперты МВФ ожидают более мощного восстановления украинской экономики. Они повысили свою оценку роста реального ВВП в 2023 году до 4,5%, хотя при утверждении первого пересмотра программы EFF этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%.

Тем не менее, ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 3–4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

Прогноз от Еврокомиссии

По прогнозу Европейской комиссии, рост реального ВВП останется умеренным в 2024 году — на уровне 3,7%, а затем значительно возрастет — до 6,1% в 2025 году. В то же время ВВП останется примерно на 20% ниже довоенного уровня.

В 2023 году рост украинской экономики может достичь 4,8%, что значительно выше показателей в весеннем прогнозе Еврокомиссии.

Основным драйвером роста, особенно в краткосрочной перспективе, станет система частного потребления и государственных инвестиций, в частности, в процессе восстановления страны, особенно в 2025 году.

Прогноз от бизнеса

Экономическая динамика в течение первой половины 2023 года значительно превысила ожидания, которые существовали в начале года. Согласно ожиданиям инвестиционной компании ICU, есть достаточно оснований ожидать, что такой уровень активности сохранится до конца года. Следовательно, рост реального ВВП в этом году может составить 5-6%.

Два ключевых драйвера экономического восстановления — это улучшение ситуации с безопасностью и надлежащее функционирование энергетической инфраструктуры. Эти факторы помогли улучшить ожидания бизнеса, поэтому экономика начала расти без каких-либо дополнительных фискальных или монетарных стимулов по сравнению с 2022 годом.

Настроения бизнеса улучшаются, о чем свидетельствуют опросы НБУ. Такие настроения бизнеса побуждают компании повышать резко упавший с февраля 2022 года уровень использования производственных мощностей.

Экономическое восстановление поддерживается ростом расходов домохозяйств. Частное потребление является единственным весомым фактором экономического роста со стороны спроса. Пока официальная статистика очень ограничена, но информация от банков свидетельствует о стремительном увеличении расходов населения.

Реальные зарплаты населения вряд ли станут выше в ближайшее время. Но росту общих доходов будет способствовать рост занятости населения.

С улучшением ситуации с безопасностью домохозяйства снижают долю доходов, которые откладывают на "черный" день, и увеличивают долю доходов на текущие расходы.

Риски для экономического роста

Ключевой риск для экономического восстановления пока неизменен. Враг с большой вероятностью постарается повторить ракетные удары по энергетической инфраструктуре в конце осени и зимой. Большая часть мощностей тепловой энергетики повреждена, вероятность ограничений в потреблении электроэнергии для населения и бизнеса очень высока. Улучшение противовоздушной обороны лишь отчасти снижает этот риск.

Прекращение работы черноморского зернового коридора — это еще один риск. Россия отказалась обеспечить безопасность судов начиная с середины июля. Черноморские порты были ключевым путем экспорта зерновых и масличных: через них была вывезена почти половина объемов в прошлом маркетинговом году.

Однако блокада этих портов является несколько меньшей проблемой в этом году из-за меньших прошлогодних остатков продукции и более низкого урожая. Благодаря росту пропускной способности дунайских портов и железной дороги продукция сельского хозяйства все же может быть вывезена из Украины. Однако атаки на порты Дуная создают новые проблемы, которые могут усложнить работу этого коридора.

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