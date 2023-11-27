Що чекає на економіку України найближчими роками

Промисловий об'єкт. Фото: gmk.center

Економічне зростання в Україні відновиться за підсумками 2023 року і триватиме надалі. Ріст реального валового внутрішнього продукту (ВВП) в поточному році досягне 4,9%.

Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України.

Читайте також:

Раніше в цьому році НБУ прогнозував більш скромне зростання економіки за підсумками 2023 року — 2,9%.

Прогноз від НБУ

Покращення очікувань Національного банку щодо економічних перспектив України спричинене низкою чинників. Серед них — вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, ліпші, ніж припускалося, врожаї, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків.

У 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків. Економічному зростанню сприятимуть подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит. Натомість досі ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

НБУ прогнозує пришвидшення зростання реального ВВП у 2025 році до 6%. Цьому сприятиме насамперед очікуване зниження безпекових ризиків. Воно супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, поліпшенням споживчих та інвестиційних настроїв, налагодженням логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури.

Прогноз від МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування" (The Extended Fund Facility, EFF) з Україною, що працювала у Варшаві з 6 до 10 листопада 2023 року, високо оцінила надзвичайну стійкість української економіки. Останні економічні дані свідчать про потужніше, ніж очікувалося, економічне відновлення у 2023 році та суттєве зниження темпів інфляції при значних міжнародних резервах та стабільному валютному ринку.



Ураховуючи це, експерти МВФ очікують потужнішого відновлення української економіки. Вони підвищили свою оцінку щодо зростання реального ВВП у 2023 році до 4,5%, хоча під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%.

Проте очікується, що у 2024 році зростання сповільниться до 3–4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.

Прогноз від Єврокомісії

За прогнозом Європейської комісії, зростання реального ВВП залишиться помірним у 2024 році — на рівні 3,7%, а потім значно зросте — до 6,1% у 2025 році. Водночас ВВП залишиться приблизно на 20% нижчим за довоєнний рівень.

В 2023 році ріст української економіки може досягти 4,8%, що значно вище за показники у весняному прогнозі Єврокомісії.

Основним драйвером зростання, особливо у короткостроковій перспективі, стане система приватного споживання та державних інвестицій, зокрема у процесі відновлення країни, особливо у 2025 році.

Прогноз від бізнесу

Економічна динаміка протягом першої половини 2023 року значно перевищила очікування, що існували на початку року. Згідно з очікуваннями інвестиційної компанії ICU, існує достатньо підстав очікувати, що такий рівень активності збережеться до кінця року. А отже, зростання реального ВВП цього року може скласти 5-6%.

Два ключові драйвери економічного відновлення — це покращення безпекової ситуації та належне функціонування енергетичної інфраструктури. Ці фактори допомогли покращити очікування бізнесу, тож економіка почала зростати без будь-яких додаткових фіскальних чи монетарних стимулів порівняно з 2022 роком.

Настрої бізнесу покращуються, про що свідчать опитування НБУ. Такі настрої бізнесу спонукають компанії підвищувати рівень використання виробничих потужностей, який різко впав із лютого 2022 року.

Економічне відновлення підтримується зростанням витрат домогосподарств. Приватне споживання наразі є єдиним вагомим фактором економічного зростання з боку попиту. Наразі офіційна статистика є дуже обмеженою, але інформація від банків свідчить про стрімке збільшення витрат населення.

Реальні зарплати населення навряд чи стануть вищими найближчим часом. Але зростанню загальних доходів сприятиме зростання зайнятості населення.

З покращенням безпекової ситуації домогосподарства знижують частку доходів, які відкладають на "чорний" день, та збільшують частку доходів на поточні витрати.

Ризики для економічного зростання

Ключовий ризик для економічного відновлення наразі незмінний. Ворог із великою ймовірністю намагатиметься повторити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі наприкінці осені та взимку. Більша частина потужностей теплової енергетики пошкоджена, ймовірність обмежень у споживанні електроенергії для населення та бізнесу дуже висока. Покращення протиповітряної оборони лише частково знижує цей ризик.

Припинення чорноморського зернового коридору — це ще один ризик. Росія відмовилася гарантувати безпеку суден із середини липня. Чорноморські порти були ключовим шляхом експорту зернових та олійних: через них було вивезено майже половину обсягів минулого маркетингового року.

Проте блокада цих портів є трохи меншою проблемою цьогоріч через менші минулорічні залишки продукції та нижчий цьогорічний урожай. Завдяки зростанню пропускної здатності дунайських портів та залізниці продукція сільського господарства все ж може бути вивезена з України. Однак атаки на порти Дунаю створюють нові проблеми, які можуть ускладнити роботу цього коридору.

Раніше Новини.LIVE писали, що МВФ очікує зростання ВВП України в 2023 році.

Також ми писали про те, що буде з економікою України та інфляцією в 2024 році.

