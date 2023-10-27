НБУ розповів, що буде з економікою та інфляцією у 2024-му

Економічні показники. Фото: Minfin

У Національному банку України (НБУ) дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

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Прогноз щодо ВВП та інфляції

Як зазначається, Нацбанк переглянув попередній прогноз зростання реального ВВП країни та інфляції у 2023-му. Згідно з ним, показники змінено так:

зростання реального ВВП — з 2,9 до 4,9%;

зниження інфляції — з 10,6 до 5,8%.

У Нацбанку назвали головні фактори такого прогнозу:

висока адаптивність бізнесу та населення;

покращення прогнозів урожаїв;

розширення альтернативних шляхів експорту;

істотніші обсяги бюджетних видатків.

Також у НБУ очікують, що 2024 року економіка України зросте на 3,6% навіть на тлі збереження високих безпекових ризиків. Цьому посприяє, зокрема:

подальша розбудова альтернатив постачань;

збереження м’якої фіскальної політики.

Однак високі безпекові ризики будуть головною перешкодою для зростання інвестицій.

Відповідно до прогнозу НБУ, інфляція буде залишатися на однознаковому рівні, хоч і прискориться 2024-го.

"У 2024 році інфляція прискориться, хоч і залишиться на однознаковому рівні — 9,8%. Тимчасове пришвидшення зростання цін зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, збереженням тиску на витрати бізнесу, зокрема через збільшення зарплат, та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін", — йдеться у повідомленні регулятора.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України констатують зростання ВВП у вересні 2023 року. Також там назвали сферу, яка робить значний внесок.

Протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).