НБУ розповів, що буде з економікою та інфляцією у 2024-му

Що буде з економікою та інфляцією у 2024 році — оцінка НБУ
У Національному банку України (НБУ) дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.
Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.
Прогноз щодо ВВП та інфляції
Як зазначається, Нацбанк переглянув попередній прогноз зростання реального ВВП країни та інфляції у 2023-му. Згідно з ним, показники змінено так:
- зростання реального ВВП — з 2,9 до 4,9%;
- зниження інфляції — з 10,6 до 5,8%.
У Нацбанку назвали головні фактори такого прогнозу:
- висока адаптивність бізнесу та населення;
- покращення прогнозів урожаїв;
- розширення альтернативних шляхів експорту;
- істотніші обсяги бюджетних видатків.
Також у НБУ очікують, що 2024 року економіка України зросте на 3,6% навіть на тлі збереження високих безпекових ризиків. Цьому посприяє, зокрема:
- подальша розбудова альтернатив постачань;
- збереження м’якої фіскальної політики.
Однак високі безпекові ризики будуть головною перешкодою для зростання інвестицій.
Відповідно до прогнозу НБУ, інфляція буде залишатися на однознаковому рівні, хоч і прискориться 2024-го.
"У 2024 році інфляція прискориться, хоч і залишиться на однознаковому рівні — 9,8%. Тимчасове пришвидшення зростання цін зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, збереженням тиску на витрати бізнесу, зокрема через збільшення зарплат, та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін", — йдеться у повідомленні регулятора.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві економіки України констатують зростання ВВП у вересні 2023 року. Також там назвали сферу, яка робить значний внесок.
Протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).
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