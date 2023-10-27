НБУ рассказал, что будет с экономикой и инфляцией в 2024-м

Экономические показатели. Фото: Minfin

В Национальном банке Украины (НБУ) дали оценку ситуации с экономикой и инфляцией к концу текущего и следующего года. Прогноз содержит улучшенные показатели.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Прогноз по ВВП и инфляции

Как отмечается, Нацбанк пересмотрел предыдущий прогноз роста реального ВВП страны и инфляции в 2023 году. Согласно ему, показатели изменены так:

рост реального ВВП — с 2,9 до 4,9%;

снижение инфляции — с 10,6 до 5,8%.

В Нацбанке назвали главные факторы такого прогноза:

высокая адаптивность бизнеса и населения;

улучшение прогнозов урожаев;

расширение альтернативных путей экспорта;

более существенные объемы бюджетных расходов.

Также в НБУ ожидают, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3,6% даже на фоне сохранения высоких рисков безопасности. Этому поспособствует, в частности:

дальнейшее развитие альтернатив поставок;

сохранение мягкой фискальной политики.

Однако высокие риски безопасности будут главным препятствием для роста инвестиций.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция будет оставаться на однознаковом уровне, хоть и ускорится в 2024-м.

"В 2024 году инфляция ускорится, хотя и останется на однознаковом уровне — 9,8%. Временное ускорение роста цен будет обусловлено низкой базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, сохранением давления на расходы бизнеса, в частности из-за увеличения зарплат, и ускорением роста административно регулируемых цен", — говорится в сообщении регулятора.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве экономики Украины констатируют рост ВВП в сентябре 2023 года. Также там назвали сферу, которая вносит значительный вклад.

В ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).