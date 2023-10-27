Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Что будет с экономикой и инфляцией в 2024 году — оценка НБУ arrow

Что будет с экономикой и инфляцией в 2024 году — оценка НБУ

27 октября 2023 11:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ рассказал, что будет с экономикой и инфляцией в 2024-м
Экономические показатели. Фото: Minfin
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) дали оценку ситуации с экономикой и инфляцией к концу текущего и следующего года. Прогноз содержит улучшенные показатели.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Читайте также:

Прогноз по ВВП и инфляции

Как отмечается, Нацбанк пересмотрел предыдущий прогноз роста реального ВВП страны и инфляции в 2023 году. Согласно ему, показатели изменены так:

  • рост реального ВВП — с 2,9 до 4,9%;
  • снижение инфляции — с 10,6 до 5,8%.

В Нацбанке назвали главные факторы такого прогноза:

  • высокая адаптивность бизнеса и населения;
  • улучшение прогнозов урожаев;
  • расширение альтернативных путей экспорта;
  • более существенные объемы бюджетных расходов.

Также в НБУ ожидают, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3,6% даже на фоне сохранения высоких рисков безопасности. Этому поспособствует, в частности:

  • дальнейшее развитие альтернатив поставок;
  • сохранение мягкой фискальной политики.

Однако высокие риски безопасности будут главным препятствием для роста инвестиций.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция будет оставаться на однознаковом уровне, хоть и ускорится в 2024-м.

"В 2024 году инфляция ускорится, хотя и останется на однознаковом уровне — 9,8%. Временное ускорение роста цен будет обусловлено низкой базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, сохранением давления на расходы бизнеса, в частности из-за увеличения зарплат, и ускорением роста административно регулируемых цен", — говорится в сообщении регулятора.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве экономики Украины констатируют рост ВВП в сентябре 2023 года. Также там назвали сферу, которая вносит значительный вклад.

В ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме