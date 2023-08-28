Что будет с продовольственными ценами и курсом гривни до конца года

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В Украине нет долгосрочных факторов и оснований для укрепления гривни. В долгосрочной перспективе доллар может только усиливаться, а гривня медленно ослабляться.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михайло Колиснык.

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Михайло Колиснык

Ученый напоминает, что в прошлом, 2022 году, экономика Украины сократилась почти на треть. В текущем же году, по его прогнозу, падение составит около 10–15% ВВП.

Что будет с ценами

Что касается потребительской корзины, то сейчас уже имеем 4-5% потребительской инфляции с начала года. И хотя Национальный банк искусственно удерживает курс гривни, рост цен все равно происходит, хотя и не столь сильно, как в прошлом году.

По прогнозам правительства, рост потребительских цен в 2023 году может составить около 12–14%. Михайло Колиснык ожидает инфляцию от 15% до 20%, а ВВП упадет на 5-10%.

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Следующий, 2024-й, год в целом должен быть более благоприятным, чем текущий. Может быть будет даже рост ВВП на уровне 1-2%. Но это не означает существенного экономического роста — просто имеем низкую сравнительную базу текущего года.

Что будет с гривной

Доллар может вырасти по отношению к гривне. При положительном сценарии курс доллара будет колебаться в диапазоне 40-45 гривен.

Почему курс гривни будет снижаться? Потому что торговое сальдо Украины негативное и продолжает ухудшаться. Другими словами, мы больше импортируем, чем экспортируем.

В Украине нет долгосрочных факторов и оснований для укрепления гривни. В долгосрочной перспективе доллар может только усиливаться, а гривна медленно ослабляться

В краткосрочной перспективе возможно даже незначительное усиление гривни за счет существенных валютных поступлений в страну в виде международной финансовой помощи.

Перспективы послевоенного восстановления

В случае победы в войне Украину будут ожидать потоки инвестиций. Но это будут деньги от иностранных правительств и международных организаций на восстановление инфраструктуры. Для развития же бизнесов требуются капиталовложения от частных инвесторов. А с этим могут быть проблемы, потому что у иностранных инвесторов есть широкий выбор стран — потенциальных конкурентов Украины, например, Мексика или Египет.

Проблема для Украины не нова. Она была и до войны. И тем хуже для Украины. За 30 лет мы не обнаружили достаточных внутренних стимулов для существенного улучшения инвестиционного климата. Поэтому Украине есть над чем работать.

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Следует отметить, что полтора года войны не могли не повлиять на все сферы жизни украинцев. Экономика — не исключение. Экономический фон жизнедеятельности страны меняется и по существу, и по форме. Можно утверждать, что существенные изменения в структуре экономики произойдут еще до конца войны. А после войны экономика Украины точно не будет такой, какой была три десятилетия до войны. И даже не останется такой, как во время войны.