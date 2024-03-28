Тарифы на электричество — в НКРЭКУ озвучили планы на апрель

Счетчик электроэнергии. Фото: Unsplush

Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассказала, планируют ли пересматривать тарифы в апреле 2024 года. В частности, известно, что будет с ценами на электрическую энергию.

Об этом говорится в ответе регулятора, предоставленном на официальный информационный запрос СМИ.

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С начала лета 2023 года бытовым потребителям повысили цены на эту услугу, установив единый тариф в размере 2,64 гривны за кВт/ч.

В сети в последнее время появляются сообщения о возможности пересмотра цен на электрическую энергию. На что в Министерстве энергетики заявили, что стоимость света не будут пересматривать до завершения отопительного сезона, однако он подходит к концу с апреля.

В связи с этим в Нацкомиссии уточнили, ожидать ли соответствующих изменений в следующем месяце. Там отметили, что не готовят инициативы по изменению цены на электрическую энергию для населения.

"НКРЭКУ подготовка инициатив по изменению цены на электрическую энергию для населения с апреля не осуществляется", — говорится в документе.

Источник: ukranews

В то же время в Нацкомиссии не сообщили, нет ли таких планов в более отдаленной перспективе. Таким образом, еще как минимум месяц бытовые потребители будут платить по вышеуказанному действующему тарифу.

Необходимость пересмотра тарифов в рамках сотрудничества с МВФ

Согласно Меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ), власти допускают повышение коммунальных тарифов для населения — на природный газ и электрическую энергию. Цены могут увеличиться во время войны и после ее завершения.

Как известно, эксперты ранее прогнозировали, что именно тариф на электроэнергию в этом году будет пересмотрен. По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, новые тарифы могут ввести в мае-июне на уровне 3,5-5 гривен за кВт/ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Также мы писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.