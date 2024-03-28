Тарифи на електрику — у НКРЕКП озвучили плани на квітень

Лічильник електроенергії. Фото: Unsplush

Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розповіла, чи планують переглядати тарифи у квітні 2024 року. Зокрема, відомо, що буде з цінами на електричну енергію.

Про це йдеться у відповіді регулятора, наданій на офіційний інформаційний запит ЗМІ.

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Яких чекати цін на електрику у квітні

З початку літа 2023 року побутовим споживачам підвищили ціни на цю послугу, установивши єдиний тариф у розмірі 2,64 гривні за кВт/год.

У мережі останнім часом з'являються повідомлення про можливість перегляду цін на електричну енергію. На що у Міністерстві енергетики заявили, що вартість світла не будуть переглядати до завершення опалювального сезону, однак він добігає кінця з квітня.

Через це у Нацкомісії уточнили, чи чекати відповідних змін наступного місяця. Там зазначили, що не готують ініціативи щодо зміни ціни на електричну енергію для населення.

"НКРЕКУ підготовка ініціатив щодо зміни ціни на електричну енергію для населення з квітня не здійснюється", — йдеться у документі.

Джерело: ukranews

Водночас в Нацкомісії не повідомили, чи не мають таких планів у більш віддаленій перспективі. Таким чином, ще щонайменше місяць побутові споживачі платитимуть за вищевказаним чинним тарифом.

Необхідність перегляду тарифів в рамках співпраці з МВФ

Відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), влада допускає підвищення комунальних тарифів для населення — на природний газ та електричну енергію. Ціни можуть збільшити під час війни та після її завершення.

Як відомо, експерти раніше прогнозували, що саме тариф на електроенергію цьогоріч переглянуть. На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, нові тарифи можуть запровадити у травні-червні на рівні 3,5-5 гривень за кВт/год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

Також ми писали, що українські газопостачальники оприлюднили тарифи на постачання та розподіл природного газу, які почнуть діяти з 1 квітня 2024 року. Йдеться про інформацію за областями.