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Тарифи на послуги ЖКГ зростуть через меморандум МВФ — деталі

25 березня 2024 07:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на комуналку — ціни підвищать через співпрацю з МВФ
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Влада у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) допускає підвищення комунальних тарифів для населення. Ціни можуть зрости під час війни та після її завершення.

Про це йдеться в новому Меморандумі з МВФ.

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Підвищення тарифів на комуналку

Зазначається, що підвищення тарифів на комуналку, про що йдеться у Меморандумі з МВФ, відбуватиметься поступово. Стабілізація системи вимагає підвищення тарифів на природний газ та електричну енергію задля покриття витрат, особливо після завершення війни, з виділенням коштів для вразливих домогосподарств.

"Потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів", — йдеться у документі.

Також наголошується, що скасування з 29 грудня минулого року заборони на відключення споживачів,  що мають борги, посприяє підвищенню платіжної дисципліни.

Лібералізації енергоринків

Відповідно до Меморандуму, після війни програма реформ в енергосекторі вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на гуртових та роздрібних ринках блакитного палива.

Внаслідок цього уряд планує ухвалити "Дорожню карту" щодо покрокової лібералізації енергоринків — природного газу та електроенергії. У ній будуть прописані чіткі плани реалізації.

Компанії теплокомуненерго вже зараз мають велику заборгованість перед НАК "Нафтогаз". Причина полягає у різниці в комунальних тарифах та наслідках війни. З огляду на це планують встановити обсяг протермінованого боргу та фінансове становище за допомогою аналізу, проведеного авторитетною аудиторською фірмою до кінця червня 2024 року.

Очікується, що це прояснить розмір боргу та фінансове становище підприємств теплокомуненерго, зокрема причини його накопичення перед опалювальним сезоном 2024/25.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 квітня цього року можуть підвищити деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

Раніше ми писали, що певні категорії громадян мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, що дозволяє сплачувати менші суми в платіжках. Проте є ще один спосіб, як не переплачувати.

тарифи
комунальні послуги
МВФ
ЖКГ
ціни

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