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Что будет с ценами на топливо в марте: новые прогнозы экспертов

27 февраля 2023 09:55
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на топливо — какова стоимость бензина и дизтоплива в марте
Причинами являются отсутствие факторов, способных дестабилизировать ситуацию
lis.jpg - Ксения Лисновская

На украинском топливном рынке цены на бензин и дизель в марте 2023 года существенно не изменятся. Причинами этого является отсутствие факторов, способных дестабилизировать ситуацию.

Об этом СМИ рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Ситуация на рынке

По его словам, в частности, рост цен на нефть на мировых рынках не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива.

"Я думаю, что он (рынок горючего — Ред.) будет держаться примерно на этом уровне, который есть сегодня. Никаких, на мой взгляд, дестабилизирующих факторов сегодня нет. Цена на баррель нефти марки Brent более-менее стабильна, она колеблется на $1, это не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива, которое сегодня Украина получает", — отметил он.

Эксперт убежден, что погодный фактор, который изменится вместе с потеплением весной, не так важен, как уменьшение частоты отключений электроэнергии.

Однако стабилизация энергетической системы вряд ли кардинально отразится на ситуации на рынке. В то же время он напомнил о возвращении акцизов на топливо к уровню, который был до войны, однако и это не способно поколебать ценовую стабильность.

"Сегодня топливо платит налог на добавленную стоимость (НДС) 7%, там есть что менять, поэтому я думаю, что топливо точно не будет дешеветь. Но я думаю, что оно и не будет дорожать", — добавил член Экономического дискуссионного клуба.

Какие сейчас средние цены

В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в феврале снижались на автозаправочных станциях. Как отмечали эксперты, на АЗС падали цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.

Средняя цена горючего в Украине на 27 февраля по данным портала Аuto.ria:

  • бензин 47,56 грн/л (А-95), на прошлой неделе было 47,65;
  • дизельное топливо 50,29 против 50,37 грн/л;
  • автогаз 24,08 грн/л (цена упала на несколько копеек).

Напомним, на украинский топливный рынок в феврале 2023 года впервые в истории зашла партия дизельного топлива американского производства. Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США.

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.

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