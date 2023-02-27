Цены на топливо — какова стоимость бензина и дизтоплива в марте

Что будет с ценами на топливо в марте: новые прогнозы экспертов
На украинском топливном рынке цены на бензин и дизель в марте 2023 года существенно не изменятся. Причинами этого является отсутствие факторов, способных дестабилизировать ситуацию.
Об этом СМИ рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Ситуация на рынке
По его словам, в частности, рост цен на нефть на мировых рынках не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива.
"Я думаю, что он (рынок горючего — Ред.) будет держаться примерно на этом уровне, который есть сегодня. Никаких, на мой взгляд, дестабилизирующих факторов сегодня нет. Цена на баррель нефти марки Brent более-менее стабильна, она колеблется на $1, это не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива, которое сегодня Украина получает", — отметил он.
Эксперт убежден, что погодный фактор, который изменится вместе с потеплением весной, не так важен, как уменьшение частоты отключений электроэнергии.
Однако стабилизация энергетической системы вряд ли кардинально отразится на ситуации на рынке. В то же время он напомнил о возвращении акцизов на топливо к уровню, который был до войны, однако и это не способно поколебать ценовую стабильность.
"Сегодня топливо платит налог на добавленную стоимость (НДС) 7%, там есть что менять, поэтому я думаю, что топливо точно не будет дешеветь. Но я думаю, что оно и не будет дорожать", — добавил член Экономического дискуссионного клуба.
Какие сейчас средние цены
В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в феврале снижались на автозаправочных станциях. Как отмечали эксперты, на АЗС падали цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.
Средняя цена горючего в Украине на 27 февраля по данным портала Аuto.ria:
- бензин — 47,56 грн/л (А-95), на прошлой неделе было 47,65;
- дизельное топливо — 50,29 против 50,37 грн/л;
- автогаз — 24,08 грн/л (цена упала на несколько копеек).
Напомним, на украинский топливный рынок в феврале 2023 года впервые в истории зашла партия дизельного топлива американского производства. Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США.
На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.