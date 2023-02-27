Цены на топливо — какова стоимость бензина и дизтоплива в марте

Причинами являются отсутствие факторов, способных дестабилизировать ситуацию

На украинском топливном рынке цены на бензин и дизель в марте 2023 года существенно не изменятся. Причинами этого является отсутствие факторов, способных дестабилизировать ситуацию.

Об этом СМИ рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Ситуация на рынке

По его словам, в частности, рост цен на нефть на мировых рынках не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива.

"Я думаю, что он (рынок горючего — Ред.) будет держаться примерно на этом уровне, который есть сегодня. Никаких, на мой взгляд, дестабилизирующих факторов сегодня нет. Цена на баррель нефти марки Brent более-менее стабильна, она колеблется на $1, это не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива, которое сегодня Украина получает", — отметил он.

Эксперт убежден, что погодный фактор, который изменится вместе с потеплением весной, не так важен, как уменьшение частоты отключений электроэнергии.

Однако стабилизация энергетической системы вряд ли кардинально отразится на ситуации на рынке. В то же время он напомнил о возвращении акцизов на топливо к уровню, который был до войны, однако и это не способно поколебать ценовую стабильность.

"Сегодня топливо платит налог на добавленную стоимость (НДС) 7%, там есть что менять, поэтому я думаю, что топливо точно не будет дешеветь. Но я думаю, что оно и не будет дорожать", — добавил член Экономического дискуссионного клуба.

Какие сейчас средние цены

В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в феврале снижались на автозаправочных станциях. Как отмечали эксперты, на АЗС падали цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.

Средняя цена горючего в Украине на 27 февраля по данным портала Аuto.ria:

бензин — 47,56 грн/л (А-95), на прошлой неделе было 47,65;

дизельное топливо — 50,29 против 50,37 грн/л;

автогаз — 24,08 грн/л (цена упала на несколько копеек).

Напомним, на украинский топливный рынок в феврале 2023 года впервые в истории зашла партия дизельного топлива американского производства. Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США.

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.