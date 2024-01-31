Прогнозы на февраль — вырастут ли цены на валюту в 2024 году

Что будет с ценами на валюту в феврале — прогноз эксперта
В феврале 2024 года ситуация на валютном рынке будет лучше, чем в предыдущие месяцы зимы. По прогнозам, курс доллара и евро будет устойчивым и прогнозируемым.
Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой изданию "24 Канал".
Что будет с валютным рынком в феврале
По словам эксперта, в феврале ситуация на валютном рынке может быть более оптимистичной, чем в декабре или в январе. Все потому, что вероятно исчезнут следующие факторы:
- информационное давление,
- "разгон" полупанических сообщений о нехватке финансирования и о разных обстоятельствах.
"Замечу, что информационный фактор не напрямую влияет на валютный рынок, однако его влияние всегда является иррациональным, направленным прежде всего на формирование общественного мнения" , — подчеркнул банкир.
От каких прямых экономических факторов будет зависеть рынок в новом месяце:
- Действие режима управляемой гибкости на межбанке.
- Реализация стратегии НБУ на дальнейшее сближение курсов межбанка и наличного рынка.
- Объем международной финансовой поддержки и частота получения средств.
По словам эксперта, в феврале можно ожидать, что колебания на межбанке будут проходить в коридорах 37–39 гривен за доллар и 40,5–42,5 гривны за евро. Что касается наличного, то Лесовой прогнозирует, что доллар будет в пределах 37,5–39,5 гривны, а евро — 40–43 гривны.
"То есть курсовая ситуация будет фактическим продолжением второй половины января. Однако в течение февраля ситуация на рынке может быть более прогнозируемой и более устойчивой", — добавил банкир.
Что еще нужно знать
Напомним, 31 января курс доллара после многодневного повышения снова начал снижаться. Национальный банк переписал официальный курс американской валюты в сторону понижения, на "черном рынке" тоже предлагают доллар на несколько копеек дешевле.
Также мы писали о том, что в Национальном банке прокомментировали колебания на валютном рынке в начале 2024 года и оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.
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