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Что будет с ценами на валюту в феврале — прогноз эксперта

31 января 2024 13:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Прогнозы на февраль — вырастут ли цены на валюту в 2024 году
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В феврале 2024 года ситуация на валютном рынке будет лучше, чем в предыдущие месяцы зимы. По прогнозам, курс доллара и евро будет устойчивым и прогнозируемым.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой изданию "24 Канал".

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Что будет с валютным рынком в феврале

По словам эксперта, в феврале ситуация на валютном рынке может быть более оптимистичной, чем в декабре или в январе. Все потому, что вероятно исчезнут следующие факторы:

  • информационное давление,
  • "разгон" полупанических сообщений о нехватке финансирования и о разных обстоятельствах.

"Замечу, что информационный фактор не напрямую влияет на валютный рынок, однако его влияние всегда является иррациональным, направленным прежде всего на формирование общественного мнения" , — подчеркнул банкир.

От каких прямых экономических факторов будет зависеть рынок в новом месяце:

  • Действие режима управляемой гибкости на межбанке.
  • Реализация стратегии НБУ на дальнейшее сближение курсов межбанка и наличного рынка.
  • Объем международной финансовой поддержки и частота получения средств.

По словам эксперта, в феврале можно ожидать, что колебания на межбанке будут проходить в коридорах 37–39 гривен за доллар и 40,5–42,5 гривны за евро. Что касается наличного, то Лесовой прогнозирует, что доллар будет в пределах 37,5–39,5 гривны, а евро — 40–43 гривны.

"То есть курсовая ситуация будет фактическим продолжением второй половины января. Однако в течение февраля ситуация на рынке может быть более прогнозируемой и более устойчивой", — добавил банкир.

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Курс доллара на наличном рынке в 2023–2024 годах. Источник: 24 Канал

Что еще нужно знать

Напомним, 31 января курс доллара после многодневного повышения снова начал снижаться. Национальный банк переписал официальный курс американской валюты в сторону понижения, на "черном рынке" тоже предлагают доллар на несколько копеек дешевле.

Также мы писали о том, что в Национальном банке прокомментировали колебания на валютном рынке в начале 2024 года и оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.

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