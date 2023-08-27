Что ждет экономику Украины до конца года

Высоковольтная линия электропередачи. Фото: google.com

До конца 2023 года в Украине возможен незначительный экономический рост на фоне устойчивой национальной валюты и ограниченной инфляции.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

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Ярослав Жалило

Что будет влиять на ВВП, курс гривни и продовольственные цены

Учитывая наращивание темпов восстановления, есть перспектива достижения экономического роста уже в 2023 году, что в принципе несложно по сравнению с катастрофическими показателями экономики в 2022 году. Хотя существуют значительные риски. Прежде всего, новое испытание устойчивости энергосистемы при восстановлении вражеских атак, а также способность Украины компенсировать выход России из зерновой сделки и разрушение портовой логистики.

Мощное внешнее финансирование позволит сохранять курсовую устойчивость гривни, однако, в случае решения НБУ об отмене фиксированного курса, возможно расширение спекулятивных колебаний, особенно учитывая огромные свободные ресурсы в банковской системе. Это может оказаться дополнительным инфляционным фактором.

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Инфляцию на продовольственном рынке будет продолжать тормозить ограниченная покупательная способность населения. Однако рост расходов будет давить на цены, и в рамках однозначной инфляции экономика вряд ли удержится, считает Ярослав Жалило. Особенно если все же удастся влить хотя бы часть аккумулированного в банках ресурса в экономику, что очень нужно.

В общем, огромное значение продолжает играть фактор безопасности и ситуация на фронте. Собственно, от этого будут зависеть и поступления в страну иностранного финансового ресурса для восстановления. А это, в свою очередь, будет отражаться на экономической активности.

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Следует отметить, что полтора года войны не могли не повлиять на все сферы жизни украинцев. Экономика — не исключение. Экономический фон жизнедеятельности страны меняется и по существу и по форме. Можно утверждать, что существенные изменения в структуре экономики произойдут еще до конца войны. А после войны экономика Украины точно не будет такой, какой была три десятилетия до войны. И даже не останется такой, как во время войны.