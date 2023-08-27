Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Що чекає на економіку України до кінця року: прогноз arrow

Що чекає на економіку України до кінця року: прогноз

27 серпня 2023 22:15
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Що чекає на економіку України до кінця року
Високовольтні лінії електропередачі. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

До кінця 2023 року в Україні можливе незначне економічне зростання на тлі стійкості національної валюти та обмеженої інфляції.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Читайте також:
Ярослав Жаліло

Що впливатиме на ВВП, курс гривні та продовольчі ціни

Зважаючи на нарощування темпів відновлення, є перспектива досягнення економічного зростання вже у 2023 році, що в принципі нескладно порівняно з катастрофічними показниками економіки в 2022 році. Хоча є значні ризики. Насамперед — нове випробування стійкості енергосистеми при відновленні ворожих атак, а також спроможність України компенсувати вихід Росії із зернової угоди та руйнування портової логістики.

Потужне зовнішнє фінансування дозволятиме зберігати курсову стійкість гривні, проте, у разі рішення НБУ про скасування фіксованого курсу, можливе розширення спекулятивних коливань, особливо враховуючи масивні вільні ресурси у банківській системі. Це може стати додатковим інфляційним чинником.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціна війни: в якому стані економіка України зустріла річницю Незалежності та що буде далі

Інфляцію на продовольчому ринку продовжуватиме гальмувати обмежена купівельна спроможність населення. Проте зростання витрат тиснутиме на ціни, і в межах однозначної інфляції економіка навряд втримається, вважає Ярослав Жаліло. Особливо — якщо все ж таки вдасться влити бодай частину акумульованого у банках ресурсу в економіку, що дуже потрібно. 

Загалом величезне значення продовжує відігравати безпековий чинник та ситуація на фронті. Власне, від цього залежатимуть і надходження до країни іноземного фінансового ресурсу на відновлення. А це, своєю чергою, відбиватиметься на економічній активності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіка Незалежності: чого досягла і що втратила Україна за 32 роки

Варто зазначити, що півтора року війни не могли не вплинути на всі сфери життя українців. Економіка — не виняток. Економічне тло життєдіяльності країни міняється і за суттю, і за формою. Можна стверджувати, що суттєві зміни структури економіки відбудуться ще до кінця війни. А після війни економіка України точно не буде такою, якою була три десятиліття до війни. І навіть не залишиться такою, як під час війни.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз