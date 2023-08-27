Що чекає на економіку України до кінця року

Високовольтні лінії електропередачі. Фото: google.com

До кінця 2023 року в Україні можливе незначне економічне зростання на тлі стійкості національної валюти та обмеженої інфляції.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

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Ярослав Жаліло

Що впливатиме на ВВП, курс гривні та продовольчі ціни

Зважаючи на нарощування темпів відновлення, є перспектива досягнення економічного зростання вже у 2023 році, що в принципі нескладно порівняно з катастрофічними показниками економіки в 2022 році. Хоча є значні ризики. Насамперед — нове випробування стійкості енергосистеми при відновленні ворожих атак, а також спроможність України компенсувати вихід Росії із зернової угоди та руйнування портової логістики.

Потужне зовнішнє фінансування дозволятиме зберігати курсову стійкість гривні, проте, у разі рішення НБУ про скасування фіксованого курсу, можливе розширення спекулятивних коливань, особливо враховуючи масивні вільні ресурси у банківській системі. Це може стати додатковим інфляційним чинником.

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Інфляцію на продовольчому ринку продовжуватиме гальмувати обмежена купівельна спроможність населення. Проте зростання витрат тиснутиме на ціни, і в межах однозначної інфляції економіка навряд втримається, вважає Ярослав Жаліло. Особливо — якщо все ж таки вдасться влити бодай частину акумульованого у банках ресурсу в економіку, що дуже потрібно.

Загалом величезне значення продовжує відігравати безпековий чинник та ситуація на фронті. Власне, від цього залежатимуть і надходження до країни іноземного фінансового ресурсу на відновлення. А це, своєю чергою, відбиватиметься на економічній активності.

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Варто зазначити, що півтора року війни не могли не вплинути на всі сфери життя українців. Економіка — не виняток. Економічне тло життєдіяльності країни міняється і за суттю, і за формою. Можна стверджувати, що суттєві зміни структури економіки відбудуться ще до кінця війни. А після війни економіка України точно не буде такою, якою була три десятиліття до війни. І навіть не залишиться такою, як під час війни.

