Поверка счетчиков газа - что нужно знать

Специалист делает проверку счетчика газа. Фото: Апостроф

В Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки, и в каких случаях можно ожидать установки нового счетчика.

Об этом пишет ProГроші.

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Что нужно знать про поверку счетчиков газа

При успешном прохождении регулярной проверки, ваш газовый счетчик должен быть возвращен и установлен облгазом в течение двух месяцев со дня его изъятия.

Если по результатам проверки орган, регулирующий метрологическую деятельность, признает счетчик непригодным для дальнейшего использования, облгаз решает вопрос о возможности его ремонта, учитывая технические и экономические аспекты.

Что нужно знать про ремонт счетчика

Если было принято решение о ремонте, то после ремонта облгаз должен установить ранее снятый газовый счетчик вместо временно установленного из резервного фонда в течение двух месяцев со дня его снятия.

Если было принято решение о невозможности или нецелесообразности ремонта газового счетчика, то облгаз должен в течение пятнадцати рабочих дней после представления результатов регулярной проверки (но не позже двух месяцев после изъятия счетчика на проверку) бесплатно установить собственный газовый счетчик для последующего учета расхода газа (размером не больше домашнего счетчика) и одновременно вернуть домохозяину его счетчик с письменным уведомлением о результатах проверки и принятом решении о невозможности ремонта.

Напомним, что специалисты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к украинцам по поводу расчета за услуги. Граждане жалуются на суммы в платежках, которые не совпадают с переданными показателями счетчиков.

Также мы сообщали, что украинские газопоставщики рассказали, что будут с ценами на жилищно-коммунальные услуги в июле текущего года. Расценки на "голубое топливо" обнародовали 12 компаний.