Тарифы на газ: поставщики рассказали, что будет с ценами
Украинские газопоставщики рассказали, что будут с ценами на жилищно-коммунальные услуги в июле текущего года. Расценки на "голубое топливо" обнародовали 12 компаний.
Об этом информирует профильное издание "Газправда".
Что будет с ценами в июле
Как отмечает издание, по результатам анализа цен, стоимость топлива для украинских потребителей в июле по сравнению с прошлыми месяцами не изменится. Газоснабжающие компании предлагают такую стоимость газа: от 7,70 до 9,99 гривны за один кубический метр.
В частности, у семи поставщиков цена ресурса за один кубометр ниже восьми гривен, у пяти — несколько выше.
Подавляющее большинство бытовых потребителей являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" — доля 98%. То есть речь идет о 12,4 миллиона домохозяйств. Для них тариф установлен на уровне 7,96 гривны за куб. м.
Тарифы на газ от поставщиков для населения выглядят так:
- 7,96 грн — "ГК "Нафтогаз Украины";
- 7,70 грн — "Эру Людям";
- 7,799 грн — "Энерджи Трейд Групп";
- 7,96 грн — "Тернопольгаз Сбыт";
- 7,98 грн — "Прикарпат Энерго трейд";
- 7,99 грн — "Галнефтегаз" ЧП "ОККО КОНТРАКТ";
- 7,99 грн — "Полтавагаз Сбыт";
- 8,20 грн — "Львовэнергосбыт";
- 8,46 грн — "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO);
- 8,46 грн — "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO);
- 9,95 грн — "Аскания Энерджи";
- 9,99 грн — "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис").
Подготовка к предстоящей зиме
В Нафтогазе ранее рассказали о планах относительно нового осенне-зимнего сезона. В компании намерены рассчитывать исключительно на собственные силы, пользуясь запасами отечественной добычи. Так, планируют добыть 13,5 миллиарда куб. м. топлива в течение текущего года.
В этом году намерены ввести в эксплуатацию много скважин. Как отметили в "Нафтогазе", страна имеет очень большие запасы газа. Украина занимает второе место на территории Европы по подтвержденным запасам топлива.
В то же время, в Ассоциации городов Украины предупредили об угрожающей ситуации с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Без отопления зимой могут остаться миллионы украинцев. Речь идет о вопросе накопления задолженности из-за необходимости компенсации тарифов. С просьбой скорейшего решения этой проблемы неоднократно обращались к правительству, однако вопрос до сих пор не решили. Сейчас 36 общин имеют критические проблемы с подготовкой к зиме.
Напомним, рассчитаться за газ стало проще. Это можно сделать в терминалах самообслуживания Ощадбанка.
Ранее в ГК "Нафтогаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.