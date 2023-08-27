Что потеряла экономика Украины за время Независимости

Коррупция в Украине – внутренний враг №1. Фото: google.com

Украина отпраздновала 32-ю годовщину Независимости. Нелегкий путь становления экономики молодого государства был полон как достижений, так и потерь и неиспользованных шансов.

О самых больших экономических потерях нашего государства за период Независимости Новини.LIVE рассказали ведущие отечественные экономисты.

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Михайло Колиснык, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine

Михайло Колиснык

На фоне безоговорочных экономических достижений Украина остается страной с высокой коррумпированностью всех сфер жизни. Коррупция создает фактически дополнительное налогообложение экономики и делает ее функционирование невероятно обремененным.

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Большой проблемой Украины является политическая нестабильность, влияющая на экономическую жизнь. С одной стороны, гигантским политическим позитивом является главенство демократии в стране. Но, с другой стороны, 30 лет в Украине была не просто оппозиция к демократическим процессам, а оппозиция откровенно враждебных сил, представлявших интересы России.

Проблемы с налоговой системой остаются нерешенными. Они являются частью более широкой проблемы: чиновники до сих пор считают, что бизнес — это враг, который обязан кормить правительство. В то же время правительство не чувствует себя обязанным перед гражданами, являющимися налогоплательщиками. Проблема проявляется, в частности, в администрировании налогов.

С администрированием налогов в Украине — беда. Фото: google.com

Большой бедой Украины остается коррумпированность судебной системы. Более того, люстрация судей времен Революции Достоинства не привела к ожидаемым результатам. Судьи в очередной раз всех переиграли. Это, в частности, одна из проблем, из-за которой украинские беженцы могут не захотеть возвращаться в Украину после нашей победы. А это будет иметь свои последствия для экономики страны.

Серьезная проблема украинской экономики — "отток мозгов", из-за чего у Украины есть существенная проблема с трудовыми ресурсами.

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Полномасштабная война, оккупация и аннексия Россией части территорий Украины, потери производственной и в частности энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных атак усугубили системные проблемы украинской экономики. Сейчас перед экономикой Украины предстали фундаментальные вызовы, от преодоления которых будет зависеть само выживание Украины как национального государства.

Ярослав Жалило, замдиректора Национального института стратегических исследований

Ярослав Жалило

За 32 года независимости Украина пережила несколько периодов экономических потерь: трансформационный кризис 1991-1998-го, мировой кризис 1998-1999, российскую агрессию 2014-2015 годов, коронакризис 2020-го и полномасштабную войну, которая продолжается с февраля 2022 года. Каждый раз экономика несла ощутимые потери.

Чего не удалось достичь и что пошло не так?

В начале становления экономики независимой Украины произошло становление олигархического обустройства базовых секторов экономики. Это затормозило структурные экономические изменения и становление современных основ конкурентоспособности.

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Агропроизводственный сектор сформировался на основе крупномасштабного экспортоориентированного земледелия, неоптимального использования природного и человеческого ресурса.

Структура агропроизводства Украины неоптимальна. Фото: google.com

Из-за неинклюзивности экономической модели ухудшены возможности трудоустройства и тормозится рост заработков, что приводит к значительной трудовой миграции из страны. Это также приводит к региональной неравномерности уровней экономического развития.

Банковская система благодаря платежному совершенству концентрирует значительный финансовый ресурс, но очень слабо работает для финансирования экономики. Это тормозит структурные изменения и рост.

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И, к сожалению, сохраняются значительные уровни теневой экономики и коррупции.