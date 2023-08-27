Що втратила економіка України за час Незалежності

Корупція в Україні — внутрішній ворог №1. Фото: google.com

Україна відсвяткувала 32-гу річницю Незалежності. Нелегкий шлях становлення економіки молодої держави був сповнений як здобутками та досягненнями, так і втратами й невикористаними шансами.

Про найбільші економічні втрати нашої держави за період Незалежності Новини.LIVE розповіли провідні вітчизняні економісти.

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Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine

Михайло Колісник

На тлі беззаперечних економічних здобутків Україна залишається країною з високою корумпованістю всіх сфер життя. Корупція створює фактично додаткове оподаткування економіки і робить її функціонування неймовірно обтяженим.

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Великою проблемою України є політична нестабільність, що впливає на економічне життя. З одного боку, велетенським політичним позитивом є верховенство демократії в країні. Але, з іншого боку, 30 років в Україні була наявна не просто опозиція до демократичних процесів, а опозиція відверто ворожих сил, які представляли інтереси Росії.

Проблеми з податковою системою залишаються невирішеними. Вони є частиною більш широкої проблеми: чиновники досі вважають, що бізнес — це ворог, який зобов’язаний годувати уряд. Водночас уряд не відчуває себе зобов’язаним перед громадянами, котрі є платниками податків. Проблема виявляється, зокрема, в адмініструванні податків.

З адмініструванням податків в Україні — біда. Фото: google.com

Великою бідою України залишається корумпованість судової системи. Більше того, люстрація судей часів Революції Гідності не призвела до очікуваних результатів. Судді вкотре всіх переграли. Це, зокрема, є однією з проблем, через яку українські біженці можуть не захотіти повертатися в Україну після нашої перемоги. А це матиме свої наслідки для економіки країни.

Серйозна проблема української економіки — відтік мізків, через що Україна має суттєву проблему з трудовими ресурсами.

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Повномасштабна війна, окупація та анексія Росією частини територій України, втрати виробничої та зокрема енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних атак посилили системні проблеми української економіки. Наразі перед економікою України постали фундаментальні виклики, від подолання яких залежатиме саме виживання України як національної держави.

Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Ярослав Жаліло

За 32 роки незалежності Україна пережила декілька періодів економічних втрат: трансформаційну кризу 1991-1998-го, світову кризу 1998-1999, російську агресію 2014-2015 років, коронакризу 2020-го та повномасштабну війну, яка триває з лютого 2022 року. Щоразу економіка несла відчутні втрати.

Чого не вдалось досягнути та що пішло не так?

На початках становлення економіки незалежної України відбулося усталення олігархічної побудови базових секторів економіки. Це загальмувало структурні економічні зміни та становлення сучасних засад конкурентоспроможності.

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Агровиробничий сектор сформувався на основі великомасштабного експортоорієнтованого землеробства, що є неоптимальним використанням природного та людського ресурсу.

Структура агровиробництва України є неоптимальною. Фото: google.com

Через неінклюзивність економічної моделі погіршено можливості працевлаштування та гальмується зростання заробітків, що призводить до значної трудової міграції з країни. Також це призводить до регіональної нерівномірності рівнів економічного розвитку.

Банківська система завдяки платіжній досконалості концентрує значний фінансовий ресурс, проте дуже слабко працює для фінансування економіки. Це гальмує структурні зміни та зростання.

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І, на жаль, зберігаються значні рівні тіньової економіки та корупції.

