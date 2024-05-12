Когда курс биткоина вырастет до миллиона долларов

Монета BTC. Фото иллюстративное: ixbt.com

В 2030 году стоимость биткоина превысит миллион долларов США. К росту курса приводит экосистема, в которой более 400 миллионов криптовалютных пользователей.

Об этом в интервью изданию Piratewires заявил соучредитель соцсети Twitter (Х), руководитель технологической компании Block Джек Дорси.

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Джек Дорси предполагает, что уже в 2030 году монета достигнет рекордной отметки в миллион долларов. Но это не предел.

"Не знаю. Больше... по крайней мере, миллиона. Я думаю, что он достигнет этой цифры и выйдет за ее пределы. Но я думаю, что интересна не только цена. Самое удивительное в биткоине, кроме истории его основания, то, что каждый, кто работает над ним, или получает за него зарплату, или покупает его для себя — каждый, кто прилагает хоть какие-то усилия, чтобы сделать его лучше, — делает лучше всю экосистему, что заставляет цену расти", — отметил Дорси.

Напомним, в администрации Байдена раскритиковали законопроект о хранении BTC.

Ранее эксперты международного банка Standard Chartered, заявили, что стоимость криптовалюты, которая уже достигла локального дна, может вырасти до 200 тысяч долларов.