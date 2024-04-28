Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года

Что изменится в Украине с 1 мая — какими будут тарифы на газ
Почти каждый месяц в Украине происходят изменения в тарифах на коммунальные услуги. К сожалению, обычно стоимость коммунальных услуг только растет. Впрочем, существуют и исключения из этой тенденции.
Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на газ в Украине с 1 мая.
Тарифы на газ в Украине в мае
В апреле 2024 года истекает срок действия годового тарифа на газовом рынке для конечных потребителей. Однако в мае цены на газ останутся без изменений.
Для клиентов "Нафтогаза", которые составляют 98% всех частных потребителей в Украине, цена газа останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. В то время как цена за кубометр голубого топлива у остальных поставщиков будет варьироваться от 7,7 до 9,90 гривны за кубометр.
Напомним, украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, имеющим долги, поставщики обещают помочь с расчетом. В частности, киевляне для этого могут заключить договор реструктуризации (рассрочки).
Также мы писали, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" готовит кардинальные изменения в работе. Компания намерена уже через три месяца полностью автоматизироваться.
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