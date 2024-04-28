Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Что изменится в Украине с 1 мая — какими будут тарифы на газ arrow

Что изменится в Украине с 1 мая — какими будут тарифы на газ

28 апреля 2024 11:36
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Почти каждый месяц в Украине происходят изменения в тарифах на коммунальные услуги. К сожалению, обычно стоимость коммунальных услуг только растет. Впрочем, существуют и исключения из этой тенденции.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на газ в Украине с 1 мая.

Читайте также:

Тарифы на газ в Украине в мае

В апреле 2024 года истекает срок действия годового тарифа на газовом рынке для конечных потребителей. Однако в мае цены на газ останутся без изменений.

Для клиентов "Нафтогаза", которые составляют 98% всех частных потребителей в Украине, цена газа останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. В то время как цена за кубометр голубого топлива у остальных поставщиков будет варьироваться от 7,7 до 9,90 гривны за кубометр.

Напомним, украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, имеющим долги, поставщики обещают помочь с расчетом. В частности, киевляне для этого могут заключить договор реструктуризации (рассрочки).

Также мы писали, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" готовит кардинальные изменения в работе. Компания намерена уже через три месяца полностью автоматизироваться.

тарифы
цены на газ
Нафтогаз
деньги
Украина
газоснабжение
газ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри