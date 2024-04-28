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Що зміниться в Україні з 1 травня — якими будуть тарифи на газ

28 квітня 2024 11:36
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Що зміниться в Україні та для українців з 1 травня 2024 року
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Майже щомісяця в Україні відбуваються зміни у тарифах на комунальні послуги. На жаль, зазвичай вартість комунальних послуг тільки зростає. Втім, існують і винятки з цієї тенденції.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на газ в Україні з 1 травня.

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Тарифи на газ в Україні у травні

У квітні 2024 року добігає кінця термін дії річного тарифу на газовому ринку для кінцевих споживачів. Однак у травні ціни на газ залишаться без змін.

Для клієнтів "Нафтогазу", які становлять 98% усіх приватних споживачів в Україні, ціна газу залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. У той час як ціна за кубометр блакитного палива у решти постачальників варіюватиметься від 7,7 до 9,90 гривень за кубометр.

Нагадаємо, українським споживачам житлово-комунальних послуг, які мають борги, постачальники обіцяють допомогти із розрахунком. Зокрема, кияни для цього можуть укласти договір реструктуризації (розстрочення).

Також ми писали, що національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" готує кардинальні зміни в роботі. Компанія має намір вже за три місяці повністю автоматизуватися.

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