Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В мае в Украине изменится порядок получения некоторых субсидий. Некоторые из них будут назначаться по личному обращению.

Новини.LIVE рассказывают, как будут начислять субсидии в Украине с 1 мая.

Читайте также:

Как будут начислять субсидии в мае

С начала мая 2025 года большинству получателей жилищных субсидий на неотапливаемый период автоматически продлят их до 30 апреля. Это произойдет при условии, что их имущественное положение и состав домохозяйства не изменились.

Однако некоторые категории получателей для назначения субсидии с 1 мая будут обязаны обратиться с заявлением и декларацией о доходах и расходах. На следующий сезон жилищные субсидии будут назначены по личному обращению в следующих случаях:

заявитель арендует жилье и платит за коммунальные услуги.

в составе домохозяйства присутствуют внутриперемещенные лица.

фактическое количество лиц, проживающих в домохозяйстве, меньше, чем зарегистрированных.

домохозяйство претендует на получение субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого или жидкого топлива для печи.

Напомним, украинцам в четырех регионах доступна новая материальная помощь от Международной гуманитарной организации Help-Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках грантовой программы можно получить до 100 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.