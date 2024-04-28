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Что изменится с 1 мая — как будут начислять субсидии в Украине

28 апреля 2024 22:48
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В мае в Украине изменится порядок получения некоторых субсидий. Некоторые из них будут назначаться по личному обращению.

Новини.LIVE рассказывают, как будут начислять субсидии в Украине с 1 мая.

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Как будут начислять субсидии в мае

С начала мая 2025 года большинству получателей жилищных субсидий на неотапливаемый период автоматически продлят их до 30 апреля. Это произойдет при условии, что их имущественное положение и состав домохозяйства не изменились.

Однако некоторые категории получателей для назначения субсидии с 1 мая будут обязаны обратиться с заявлением и декларацией о доходах и расходах. На следующий сезон жилищные субсидии будут назначены по личному обращению в следующих случаях:

  • заявитель арендует жилье и платит за коммунальные услуги.
  • в составе домохозяйства присутствуют внутриперемещенные лица.
  • фактическое количество лиц, проживающих в домохозяйстве, меньше, чем зарегистрированных.
  • домохозяйство претендует на получение субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого или жидкого топлива для печи.

Напомним, украинцам в четырех регионах доступна новая материальная помощь от Международной гуманитарной организации Help-Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках грантовой программы можно получить до 100 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.

тарифы
коммунальные услуги
субсидии
деньги
соцвыплаты

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