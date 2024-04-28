Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года

Что изменится с 1 мая — как будут начислять субсидии в Украине
В мае в Украине изменится порядок получения некоторых субсидий. Некоторые из них будут назначаться по личному обращению.
Новини.LIVE рассказывают, как будут начислять субсидии в Украине с 1 мая.
Как будут начислять субсидии в мае
С начала мая 2025 года большинству получателей жилищных субсидий на неотапливаемый период автоматически продлят их до 30 апреля. Это произойдет при условии, что их имущественное положение и состав домохозяйства не изменились.
Однако некоторые категории получателей для назначения субсидии с 1 мая будут обязаны обратиться с заявлением и декларацией о доходах и расходах. На следующий сезон жилищные субсидии будут назначены по личному обращению в следующих случаях:
- заявитель арендует жилье и платит за коммунальные услуги.
- в составе домохозяйства присутствуют внутриперемещенные лица.
- фактическое количество лиц, проживающих в домохозяйстве, меньше, чем зарегистрированных.
- домохозяйство претендует на получение субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого или жидкого топлива для печи.
Напомним, украинцам в четырех регионах доступна новая материальная помощь от Международной гуманитарной организации Help-Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках грантовой программы можно получить до 100 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года.
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