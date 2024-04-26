Грошова допомога до 100 тис. грн — хто і де може отримати виплати

Українцям доступна нова допомога до 100 тис. грн в чотирьох регіонах — деталі
Українцям у чотирьох регіонах доступна нова матеріальна допомога від Міжнародної гуманітарної організації Help-Hilfe zur Selbsthilfe. У рамках грантової програми можна отримати до 100 тис. гривень.
Про це інформує портал Help — Hilfe zur Selbsthilfe.
Де і для кого доступна допомога до 100 тис. грн
Грантову програму оголосила Міжнародна гуманітарна організація Help-Hilfe zur Selbsthilfe у кількох регіонах для власників мікробізнесу. Взяти участь у конкурсі можуть громадяни, які проживають:
- у Києві;
- Харківській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області.
Водночас у Києві зможуть взяти участь у програмі виключно ветерани та релоковані мікропідприємства.
Хто зможе отримати грантові кошти
Переможці конкурсу отримають грошову допомогу у сумі до 2,51 тис. євро (у гривневому еквіваленті близько 106 тис. гривень).
Грантова допомога поширюється на власників мікробізнесу, однак пріоритет нададуть таким категоріям громадян:
- переміщеним особам, бізнес яких зазнав втрат чи пошкоджень під час бойових дій;
- особам та родинам, які безпосередньо постраждали від бойових дій, зокрема тим, бізнес яких був пошкоджено чи зруйновано;
- ветеранам (за умови наявності посвідчення учасника бойових дій після 2014 року);
- жінкам, переміщеним внаслідок конфлікту та які зараз проживають в іншому регіоні/території;
- жінкам, які є головою домогосподарства через службу чоловіка в армії чи через його поранення;
- особам з інвалідністю, які мають підтвердження статусу інвалідності.
За програмою передбачається надання безповоротної фіндопомоги:
- крафтовому бізнесу (столярство, виготовлення прикрас, гончарство);
- підприємствам сфери послуг (прибирання, ландшафтні послуги, фітнес, краса).
Як зареєструватися на допомогу
Зареєструватися на участь у конкурсі можна, подавши заявку за посиланням.
Усі деталі можна уточнити, звернувшись на електронну адресу.
Кінцевий термін реєстрації на гранти — 31 травня 2024 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.
Раніше ми писали, що в Україні видання Forbes спільно із кадровим порталом Robota.ua назвали найкращих роботодавців 2024 року. Очолює трійку лідерів одна з найбільших українських ІТ компаній.
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