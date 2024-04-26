Грошова допомога до 100 тис. грн — хто і де може отримати виплати

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

Українцям у чотирьох регіонах доступна нова матеріальна допомога від Міжнародної гуманітарної організації Help-Hilfe zur Selbsthilfe. У рамках грантової програми можна отримати до 100 тис. гривень.

Про це інформує портал Help — Hilfe zur Selbsthilfe.

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Грантову програму оголосила Міжнародна гуманітарна організація Help-Hilfe zur Selbsthilfe у кількох регіонах для власників мікробізнесу. Взяти участь у конкурсі можуть громадяни, які проживають:

у Києві;

Харківській області;

Одеській області;

Миколаївській області.

Водночас у Києві зможуть взяти участь у програмі виключно ветерани та релоковані мікропідприємства.

Хто зможе отримати грантові кошти

Переможці конкурсу отримають грошову допомогу у сумі до 2,51 тис. євро (у гривневому еквіваленті близько 106 тис. гривень).

Грантова допомога поширюється на власників мікробізнесу, однак пріоритет нададуть таким категоріям громадян:

переміщеним особам, бізнес яких зазнав втрат чи пошкоджень під час бойових дій;

особам та родинам, які безпосередньо постраждали від бойових дій, зокрема тим, бізнес яких був пошкоджено чи зруйновано;

ветеранам (за умови наявності посвідчення учасника бойових дій після 2014 року);

жінкам, переміщеним внаслідок конфлікту та які зараз проживають в іншому регіоні/території;

жінкам, які є головою домогосподарства через службу чоловіка в армії чи через його поранення;

особам з інвалідністю, які мають підтвердження статусу інвалідності.

За програмою передбачається надання безповоротної фіндопомоги:

крафтовому бізнесу (столярство, виготовлення прикрас, гончарство);

підприємствам сфери послуг (прибирання, ландшафтні послуги, фітнес, краса).

Як зареєструватися на допомогу

Зареєструватися на участь у конкурсі можна, подавши заявку за посиланням.

Усі деталі можна уточнити, звернувшись на електронну адресу.

Кінцевий термін реєстрації на гранти — 31 травня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.

Раніше ми писали, що в Україні видання Forbes спільно із кадровим порталом Robota.ua назвали найкращих роботодавців 2024 року. Очолює трійку лідерів одна з найбільших українських ІТ компаній.